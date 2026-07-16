16 de julio de 2026 - 13:10

La drástica decisión que tomó el barrio de Lamine Yamal tras años de inseguridad y abandono

La asociación vecinal rechaza culpar a los jóvenes por el ruido nocturno y señala la falta de inversión pública como el origen de la crisis de convivencia.

El barrio en el que creció Lamine Yamal atraviesa dificultades.&nbsp;

El barrio en el que creció Lamine Yamal atraviesa dificultades. 

Foto:

Por Cristian Reta

La asociación de vecinos de Rocafonda, en Mataró, ha puesto en marcha una recogida de firmas masiva para exigir medidas urgentes al Ayuntamiento. Los residentes del barrio donde creció el futbolista Lamine Yamal denuncian problemas de seguridad, limpieza y falta de inversión pública que impiden el descanso y degradan la convivencia diaria.

Leé además

pan de manzana y canela hecho en sarten en 5 minutos, ideal para el cafe con leche de la manana

Pan de manzana y canela hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Por Andrés Aguilera
pan de vainilla hecho en sarten en 5 minutos, ideal para el cafe con leche de la manana

Pan de vainilla hecho en sartén en 5 minutos, ideal para el café con leche de la mañana

Por Andrés Aguilera

El manifiesto que acompaña la iniciativa subraya que el objetivo no es generar una fractura social. Los impulsores recalcan que no buscan enfrentamientos entre quienes necesitan dormir y los jóvenes que ocupan el espacio público. En lugar de buscar culpables individuales, la comunidad señala una carencia estructural de recursos que lleva años arrastrándose.

Inversión pública frente a la sensación de inseguridad

Los residentes describen una situación de deterioro cotidiano marcada por el ruido nocturno, actos incívicos y acumulación de suciedad en puntos críticos. Sin embargo, la entidad vecinal insiste en que reducir el problema únicamente al incivismo es una simplificación. Sostienen que la falta persistente de recursos y servicios públicos ha contribuido directamente a la degradación del entorno urbano con el paso del tiempo.

La demanda central incluye un refuerzo de la presencia policial para prevenir incidentes y una mejora sustancial en los servicios de mantenimiento y limpieza. Los vecinos reclaman que las administraciones superen las actuaciones puntuales y apuesten por un plan integral que dignifique el barrio. Consideran que Rocafonda ha sido olvidada institucionalmente a pesar de contar con un fuerte tejido asociativo.

¿Qué reclama el barrio de Lamine Yamal al Ayuntamiento de Mataró?

Existe también una preocupación por la estigmatización mediática del distrito. Los portavoces lamentan que el barrio solo ocupe titulares cuando se producen incidentes negativos, ocultando la realidad de miles de personas que trabajan diariamente por mejorar su entorno. Recuerdan que Rocafonda posee una red cultural y social activa que queda en segundo plano frente a los conflictos derivados de la falta de gestión.

La campaña busca abrir un canal de diálogo directo con el Ayuntamiento de Mataró para concretar soluciones en seguridad y mantenimiento. Los vecinos reiteran que el éxito de la convivencia depende de la implicación de las autoridades y no de señalar a una minoría. La intención es garantizar una calidad de vida digna para todos los residentes.

Mientras estas reivindicaciones ganan peso, el nombre de Rocafonda sigue ligado a los éxitos deportivos de Lamine Yamal. El vínculo familiar del jugador con la zona se mantiene visible en redes sociales, como ocurrió tras el último triunfo del FC Barcelona. El vecindario insiste en que su realidad diaria requiere una respuesta política inmediata que trascienda la fama de sus figuras públicas.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

La bandera Las Malvinas son argentinas se convirtió en un símbolo de la semifinal entre Inglaterra y Argentina

"Las Malvinas son argentinas": la sanción que la FIFA podría aplicar y el pedido del gobierno británico

Por Redacción Deportes
Lionel Messi con 20 años sostiene a Lamine Yamal de apenas 6 meses. 

La foto que anticipó la final del Mundial 2026: el día que Messi bañó a Lamine Yamal de bebé

leticia martin, psicologa: lamine yamal es un claro ejemplo de que cuando abrazamos nuestras raices con orgullo...

Leticia Martín, psicóloga: "Lamine Yamal es un claro ejemplo de que cuando abrazamos nuestras raíces con orgullo..."

Intentaron robar en la casa de Lamine Yamal tras la clasificación de España a la final del Mundial.

El susto que vivió en su casa Lamine Yamal tras la clasificación de España a la final del Mundial