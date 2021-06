La conmovedora historia de la chica de 19 años que un día se sintió mal y dio a luz sin saber que estaba embarazada

Durante los primeros meses de un embarazo una característica particular que se presenta son los síntomas como vómitos, mareos y dolor de cabeza. Por esta razón es casi imposible no constatar que una mujer está embarazada. Un caso totalmente diferente fue el de una joven moza de hotel que se enteró de su embarazo cuando fue a dar a luz.

Prue Thomas tenia 19 años y trabajaba limpiando habitaciones en un hotel, razón por la cual no se sorprendió al sentir dolores de espalda ya que también movia mesas y camas cuando realizaba su trabajo.

Un día, su dolor fue tan intenso que al llegar a casa tuvo que llamar a emergencias. “Me empezó a doler mucho el abdomen y comenzó a expandirse. Tuve tanto dolor y estaba tan hinchada que mi hermana llamó a mi madre, que a su vez llamó a una ambulancia” contó.

Anteriormente había sido diagnosticada con síndrome del intestino irritable por lo que atribuía su dolor de estomago a eso. Cuando llegó al hospital los médicos le revelaron que estaba embarazada y sus síntomas se debían a que había roto bolsa.

La joven dió a luz a una hermosa niña que cuidó y crió sola, ya que quien era el padre de la criatura no creyó en la historia. “He tenido que demostrar una y otra vez que puedo ser madre y trabajadora. He tenido y todavía tengo una gran carrera. También tengo una hija maravillosa, con la que he viajado por el mundo. No dejé que tener una niña a los 19 años ‘arruinara’ mi carrera o mi vida.” expresó a medios locales.

A modo de animo para las jóvenes mujeres que conocieran su historia dijo: “Es posible que me haya tomado un poco más de tiempo de lograrlo y hubo momentos difíciles cuando ella era más joven, pero pude manejar esta situación”