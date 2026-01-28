Ken cumple 65 años de historia y Mattel reveló por primera vez su nombre completo: en honor a quién

El fabricante y distribuidor de juguetes fundado en 1945 reveló un misterio que duró décadas. La identidad completa del muñeco sorprendió incluso a coleccionistas.

En la previa de su 65° aniversario, el fabricante de juguetes Mattel sorprendió a todos al revelar un gran misterio: el verdadero nombre de Ken, uno de los muñecos más icónicos de la historia. Además, anunció nuevos proyectos para actualizar su perfil y reforzar su impronta inclusiva dentro del universo Barbie.

El muñeco Ken, conocido en el mundo como la contraparte masculina de Barbie, celebrará su aniversario el próximo 11 de marzo. Desde su lanzamiento dejó de ser un accesorio para convertirse en una figura central de la cultura popular estadounidense y en uno de los personajes más reconocibles de la marca.

A lo largo de varias décadas, Ken atravesó múltiples transformaciones estéticas para adaptarse a los cambios sociales y culturales. Con los nuevos tiempos, el ayer parece lejano con los miles de cambios que se dan a diario. En tanto, siempre fue importante cuidar su imagen inicial.

Cuál es el nombre completo de Ken El origen del muñeco se remonta a marzo de 1961, cuando Mattel lo presentó como una ampliación del universo Barbie, creada dos años antes. Sus creadores, Ruth y Elliot Handler, pensaron en Ken como un personaje capaz de generar nuevas historias.

Su primera aparición televisiva lo mostró como el “compañero de Barbie”, vestido con traje de baño y toalla, en sintonía con el ideal estadounidense de la época.

A 65 años de su creación, se conoció el nombre de Ken. En los días previos a la celebración, la compañía dio a conocer que el nombre completo del personaje es Kenneth Sean Carson, un dato que hasta ahora era desconocido para la mayoría del público y que incluso sorprendió a coleccionistas especializados. El nombre del personaje tiene un origen familiar: Ken fue bautizado en honor a Kenneth Handler, hijo de los fundadores de Mattel. De manera similar, el nombre completo de Barbie -Barbara Millicent Roberts- rinde homenaje a la hija de Ruth Handler, según informó la revista People.