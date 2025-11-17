Juicio por "falsos milagros": un vidente que "veía a la Virgen" y "multiplicaba pizzas" es acusada de estafa

La vidente italiana Gisella Cardia, famosa por asegurar que presenciaba apariciones de la Virgen y por relatar episodios tan insólitos como multiplicar pizzas en su casa , enfrentará un juicio por presunta estafa a sus seguidores de la localidad de Trevignano.

La Justicia italiana fijó la fecha para abril de 2026, luego de una extensa investigación que puso en duda todos sus supuestos “milagros”, informó EFE.

El Tribunal de Civitavecchia confirmó que Cardia y su esposo, Gianni Cardia, deberán responder por fraude agravado . La causa se abrió tras múltiples denuncias de fieles que afirmaron haber sido engañados durante años bajo la promesa de revelaciones y fenómenos extraordinarios en Trevignano.

De acuerdo con la Fiscalía, la pareja habría recreado “apariciones” y difundido advertencias sobre posibles cataclismos, entre ellos terremotos, con el fin de obtener donaciones para el culto de la Virgen del lugar.

En concreto, se les acusa de haber recolectado hasta 365.000 euros de los fieles , una suma que, según la acusación, “no fue destinada a las obras benéficas previstas en el estatuto de la asociación”.

Falsos “milagros”: abundante comida y lágrimas de sangre

Cardia, de nombre real María Giuseppa Scapulla, llegó a afirmar en una entrevista que había logrado multiplicar el tamaño de una pizza o de un plato de ñoquis para alimentar a un gran número de invitados en su propia casa.

Además, meses atrás, la supuesta vidente estaba en el ojo de la justicia luego de que afirmara que la Virgen María lloraba sangre. Sin embargo, un análisis de ADN confirmó que la sangre encontrada era suya, según informó la agencia EFE.

Los fenómenos protagonizados por la supuesta vidente, con antecedentes penales por una bancarrota, empezaron en 2016 tras lograr crear una suerte de culto que cada día congregaba en Trevignano a numerosos fieles para asistir a los supuestos milagros.