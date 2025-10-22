Jugó a la lotería con una combinación de números sorprendentes y ganó 50.000 dólares

John Lang, un hombre residente del estado de Maryland, Estados Unidos , se convirtió en ganador de 50.000 dólares al apostar en la lotería de Bonus Match 5. Mientras que muchos jugadores eligen sus números por intuición o siguen cábalas propias, la técnica de John consistió en una estrategia personal: utilizar las edades de sus nietos.

Los dígitos que correspondientes a las edades de sus cinco nietos coincidieron con los números del sorteo que lo hicieron ganador de la gran suma. Lang mantiene esta tradición y a medida de que sus familiares cumplen años, actualiza los números en su apuesta años a año.

Al completar los dígitos, entregó el otorgó el ticket al empleado, quien fue el encargado de darle la buena noticia: "Señor John, acaba de ganar USD 50.000", le explicó el empleado, según relató el propio Lang al medio People.

Gracias a este dinero podrá no solo realizar reformas en su casa, sino asegurar ahorros para su futuro.

El estado de Maryland se ha convertido en este último tiempo en un destino de suerte para la lotería, ya que recientemente se han conocido otros dos casos de ganadores del juego.

En primer lugar, un hombre, quien solicitó mantener su identidad en reserva, ganó USD 200.000 tras elegir una secuencia de números que observó en la matrícula de un camión mientras esperaba en un semáforo.

Un tercer caso, es de un hombre que se convirtió en millonario en la lotería de Powerball. Creyó haber olvidado su ritual y ,mientras esperaba en una lavandería, decidió adquirir un nuevo ticket para no perder la oportunidad. Sin embargo, compró por equivicación dos números idénticos y cada boleto premiado estaba valuado en 500.000 dólares, por lo que el hombre acumuló un millón en total.