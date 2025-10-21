Una funcionaria de Donald Trump condicionó la compra de carne argentina por "problema de aftosa"

La secretaria de Agricultura de los Estados Unidos, Brooke Rollins, habló hoy sobre los dichos del presidente Donald Trump en la compra de carne argentina. La funcionaria brindó más detalles y se refirió a un supuesto "problema de aftosa".
Se trata de Brooke Rollins, quien al parecer desconoce que Argentina está libre de esa enfermedad, según la OMSA. La funcionaria brindó una entrevista en vivo para una cadena local que repercutió en ambas naciones.
A pesar que ratificó que en los próximos días habrá "novedades", sobre la importación de carne argentina, Rollins advirtió que "no será mucha". De esta manera también intentó llevar calma a los ciudadanos locales, principalmente a los agricultores que se quejaron de la medida.
La secretaria consideró que Argentina enfrenta "un problema de aftosa". Esto contradice la condición sanitaria oficial de nuestro país, libre de fiebre aftosa según la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).
Al ser consultada por el conductor de la cadena CNBC, la funcionaria señaló: "El presidente está en conversaciones con Argentina. Creo que escucharemos más sobre eso en los próximos días, pero como parte de nuestras 12 millones de toneladas métricas de producción, no será mucho".
Y agregó: "Es un desafío, pero estamos en ello. Vamos a asegurarnos de que nuestra industria ganadera esté protegida. Este es un mercado muy matizado y complejo, y queremos asegurar un buen futuro para nuestros productores".
Al respecto, Trump había dicho que planeaba comprar carne argentina para reducir los precios en los supermercados de su país. Se trata de un acuerdo mediante cual los Estados Unidos pasaría a comprar 20 mil a unas 60 mil toneladas de carne de origen argentino.
Sin embargo, no se conocen más detalles de la compra ni del swap con Argentina. Lo que motivó un pedido de los demócratas de EE.UU. a Trump, es decir, de la oposición.