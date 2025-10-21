21 de octubre de 2025 - 23:04

Caso $Libra: identifican una billetera cripto y otra cuenta "cueva" vinculada a Davis, Novelli y Godoy

La querella solicitó la detención de los empresarios Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. La decisión surge tras rastrear movimientos millonarios entre sus cuentas y las del creador del token $Libra, Hayden Davis.

El estadunidense Hayden Mark Davis junto al presidente Javier Milei.

El caso $Libra continúa generando repercusión en Argentina y más allá de sus fronteras. Ahora se sumó un nuevo capítulo en la causa, con un pedido de información de la Comisión Libra del Congreso.

Los querellantes lograron identificar una billetera cripto que funcionó como nexo entre Hayden Mark Davis, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy. Además trascendió que habría una segunda cuenta que actuaba como una cueva para convertir los activos digitales en dinero físico.

El descubrimiento surgió a partir del análisis de transacciones en la blockchain, cruzadas con información otorgada por Binance. Esta plataforma reveló movimientos desde una billetera a nombre de Novelli y de su socio Terrones Godoy, responsables del Tech Forum Argentina.

Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy señalados en el caso $Libra.

Cabe recordar que el mencionado evento fue en octubre de 2024, donde confluyeron todos los actores del proyecto $Libra. Entre ellos se encontraban Davis, Julian Peh y el presidente Javier Milei.

De acuerdo a lo dicho por el denunciante Martín Romeo, los datos muestran operaciones reiteradas hacia una dirección identificada como FL6P. Las transacciones son “típicas de una financiera”, por aplicar comisiones del 1% en transferencias de USDT.

Entre los movimientos más relevantes, figura una transferencia de 1.015.000 USDT enviada por Davis el 30 de enero de 2025, el mismo día en que se reunió en Casa Rosada con Milei y Novelli.

El pedido de la querella

Frente a las mencionadas pruebas, la querella solicitó la detención de Novelli y Terrones Godoy. Los acusa de entorpecer la investigación y tener riesgo de fuga, ya que ambos poseen documentación extranjera. También se denunció el borrado de carpetas en dispositivos secuestrados y el vaciado de cuentas entre el pedido de congelamiento y la orden judicial.

En Estados Unidos, a su vez, los abogados que impulsan la causa en el distrito sur de Nueva York presentaron nueva evidencia aportada por un “whistleblower”. Se describió un esquema de manipulación de tokens y pagos a influencers coordinado por Davis y el empresario Benjamin Chow.

De esta manera, la información podría reactivar la investigación internacional y unificar las causas por otros criptoactivos asociados al escándalo $Libra.

