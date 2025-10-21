Milei lideró una caravana en Córdoba y pidió no ir hacia "la esclavitud populista del kirchnerismo"

El presidente Javier Milei continúa con su agenda de recorridos por las provincias del país y se hizo presente en la ciudad de Córdoba este martes, a cinco días de las elecciones legislativas nacionales del próximo 26 de octubre.

En el cierre de campaña, Milei apuntó contra el kirchnerismo: "Los financiaba la narcodictadura de Maduro"

El fin de semana, el mandatario estuvo en Santiago del Estero y Tucumán , con el objetivo de afinazar a sus candidatos de La Libertad Avanza en el interior.

Una cantidad de militantes libertarios dieron presente en la caravana de hoy. Milei se dirigió a los presentes desde la parte trasera de una camioneta, acompañado por la presidenta de La Libertad Avanza (LLA), Karina Milei, y el candidato a diputado nacional por Córdoba, Gonzalo Roca por el cual manifestó su apoyo.

Debajo del vehículo, la diputada oficialista Lilia Lemoine se fotografió con varios seguidores, mientras que también estuvo presente el referente libertario de Córdoba, el diputado nacional Gabriel Bornoroni.

Este domingo pintemos Córdoba de violeta votando a Gonzalo Roca!!! Es la última oportunidad de cambiar la Argentina. pic.twitter.com/49ODLDHEgY

En las inmediaciones se movilizó también un grupo de manifestantes de partidos de izquierda para protestar contra la presencia del mandatario, p ero quedaron detrás de una valla que los separó de los militantes mileístas. A diferencia de hechos sucedidos en recorridas anteriores, no se registraron incidentes, según información de Agencia Noticias Argentinas.

Las palabras de Milei

El presidente realizó un breve mensaje y pidió apoyo para el próximo domingo: “Yo nunca dije que iba a ser fácil. No se pueden quebrar de la noche a la mañana cien años de populismo, les pido que nos acompañen porque vamos en la dirección correcta. La inflación hoy es del 30 y para mitad del año que viene habrá desparecido; terminamos con los piquetes; tenemos los índices de inseguridad más bajos de la historia, estamos exterminando la inseguridad”.

Milei recordó además que Córdoba fue la provincia que más lo ayudó en el balotaje de 2023 “para ganarle a (Sergio) Massa”. “No aflojen, La Libertad Avanza o la Argentina retrocede”, cerró sus palabras el Presidente con su habitual frase de esta campaña.

Embed “Estamos a mitad de camino, esta vez el esfuerzo va a valer la pena. Por eso les pido que no aflojen porque La Libertad Avanza o Argentina retrocede”@JMilei



Córdoba pic.twitter.com/4JYF2eCAlW — La Libertad Avanza (@LLibertadAvanza) October 22, 2025

Tras sus palabras, Milei se quedó un rato más sobre la camioneta, saludando y firmado gorras y remeras del característico color violeta que le acercaron los militantes.

Este jueves, el Presidente encabezará la última de estas caravanas en la ciudad santafesina de Rosario, en lo que será el cierre de campaña de LLA de cara a la votación del domingo.