Joven fallecida en Brasil: los acusados aseguran que no estaban a cargo de asegurar la cuerda

La investigación por la muerte de Maria Eduarda Rodrigues de Freitas sumó nuevos elementos tras las declaraciones de los tres instructores detenidos por el caso. La joven de 21 años falleció durante una actividad de rope jumping en el estado brasileño de São Paulo.

Quién era Maria Eduarda Rodrigues, la joven que murió tras ser lanzada al vacío sin arnés de seguridad

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La Justicia dispuso la prisión preventiva de Luis Felipe Feliciano Egoroff, Vitor de Freitas Gonçalves y Maicon Fernandes Cintra , al considerar que existen indicios de que podrían entorpecer la investigación. Además, se evaluó que intentaron abandonar la zona después del incidente.

Durante sus declaraciones ante la Policía Civil, los instructores sostuvieron que el equipo encargado de la actividad no contaba con una distribución fija de responsabilidades . Según trascendió, las tareas vinculadas a la instalación y revisión de los sistemas de seguridad eran realizadas de manera conjunta por los integrantes del grupo, sin que existiera una persona específicamente asignada para verificar cada salto.

Salto sem corda - O Fantástico deste domingo (14) repercutiu a morte de uma jovem durante um salto de rope jumping em Cordeirópolis (SP). A reportagem revelou trechos dos depoimentos prestados à Polícia Civil pelos três funcionários presos pelo caso. Eles afirmaram não se lembrar… pic.twitter.com/r0NzIYRsgq

Uno de los detenidos, Luis Felipe Feliciano Egoroff , explicó que el grupo cobraba por cada participación en la actividad . Además aseguró que no podía recordar quién había efectuado la revisión final del equipamiento utilizado por la víctima antes del lanzamiento.

Por su parte, Maicon Fernandes Cintra reconoció haber participado en controles de seguridad, aunque también manifestó no recordar si intervino específicamente en la revisión correspondiente al salto de Maria Eduarda.

Embed JUST IN: 21-year-old dies after workers forget to attach safety rope and push her off 40-meter bridge in São Paulo’s Limeira, Brazil pic.twitter.com/ceqniPJkUs — Rapid Report (@RapidReport2025) June 13, 2026

Un accidente bajo investigación

La tragedia ocurrió durante una práctica de rope jumping, modalidad que consiste en saltar desde una estructura elevada sujeto mediante cuerdas de seguridad, a diferencia del bungee jumping, que utiliza sistemas elásticos.

Las imágenes registradas por distintos testigos muestran a la joven siendo acompañada hasta la plataforma de lanzamiento por miembros de la organización. Sin embargo, por motivos que aún son materia de investigación, la participante cayó al vacío y sufrió lesiones fatales.

El episodio quedó registrado en videos captados por asistentes al lugar, incluido material grabado por personas cercanas a la víctima. En la resolución que ordenó las detenciones, el juez Paulo Henrique Stahlberg Natal sostuvo que la muerte se produjo en circunstancias que podrían haberse evitado y señaló la existencia de una presunta negligencia grave en una actividad considerada de alto riesgo.

Embed WATCH: A devastating tragedy in Limeira, #Brazil. Maria Eduarda Rodrigues de Freitas (21) passed away after a bungee jumping mishap on the "Skeleton Bridge" where the cord was never secured. 6 people have been detained by authorities. ️ pic.twitter.com/YihSW2Dryr — Manakdeep Singh (@ManakdeepSingh) June 14, 2026

Además, remarcó que los organizadores desarrollaban este tipo de prácticas de forma habitual y que no existían formalizaciones ante las autoridades municipales correspondientes. La causa avanza bajo la calificación de homicidio doloso, mientras los investigadores buscan determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los involucrados en la organización del evento.

Paralelamente, la Policía Civil intenta localizar una cámara que la joven llevaba consigo al momento del salto. El dispositivo aparece en algunas de las grabaciones previas al accidente, pero hasta el momento no fue encontrado.