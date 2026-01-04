Jamaica se une a Argentina en el nuevo cepo de visas de EE.UU.: qué es la regla de "país de origen"

A partir de 2026, el mapa para quienes buscan viajar a los Estados Unidos cambió por completo. Jamaica se une a Argentina, México, Brasil y otros países en una lista que deberá ajustarse a la nueva "regla del país de origen".
EE.UU. eliminó la posibilidad de tramitar la visa en terceros países. Viajeros de Argentina y Jamaica enfrentarán esperas más largas en sus propios consulados.
Este cambio, impuesto por el gobierno estadounidense, elimina lo que se conocía como "consular shopping". Hasta ahora, muchos argentinos o jamaicanos aplicaban en consulados de terceros países para evitar las largas colas en sus naciones, pero esa opción ya no existe.
Ahora, los solicitantes están obligados a realizar el trámite exclusivamente en los consulados de su país de nacionalidad o residencia legal. Esta centralización promete esperas mucho más largas y un proceso más engorroso para turistas y empresarios.
La “One Big Beautiful Bill Act (OBBBA)”, también conocida popularmente como la "Gran y Hermosa Ley", es una legislación federal masiva promulgada por Donald Trump el 4 de julio de 2025. Se trata del núcleo de su agenda política y económica, que abarca desde reformas fiscales hasta cambios drásticos en el sistema de salud y seguridad nacional.
Más allá de las visas, esta ley reduce drásticamente el gasto en programas sociales como Medicaid y SNAP (asistencia alimentaria). También impone límites a los préstamos estudiantiles para medicina y aumenta los fondos para la seguridad fronteriza y las deportaciones a niveles históricos.
En el ámbito migratorio, la ley no solo restringe dónde podés tramitar tu visa, sino que aumenta significativamente los costos de casi todos los servicios de inmigración. El objetivo declarado es mejorar la seguridad y la consistencia del sistema, aunque analistas advierten que esto generará una saturación sin precedentes en los consulados locales.