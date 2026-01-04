Jamaica se une a Argentina en el nuevo cepo de visas de EE.UU.: qué es la regla de "país de origen"

EE.UU. eliminó la posibilidad de tramitar la visa en terceros países. Viajeros de Argentina y Jamaica enfrentarán esperas más largas en sus propios consulados.

Jamaica se suma a la lista de países que, junto a a Argentina, deberán respetar la "regla del país de origen".

A partir de 2026, el mapa para quienes buscan viajar a los Estados Unidos cambió por completo. Jamaica se une a Argentina, México, Brasil y otros países en una lista que deberá ajustarse a la nueva "regla del país de origen".

image Este cambio, impuesto por el gobierno estadounidense, elimina lo que se conocía como "consular shopping". Hasta ahora, muchos argentinos o jamaicanos aplicaban en consulados de terceros países para evitar las largas colas en sus naciones, pero esa opción ya no existe.

Ahora, los solicitantes están obligados a realizar el trámite exclusivamente en los consulados de su país de nacionalidad o residencia legal. Esta centralización promete esperas mucho más largas y un proceso más engorroso para turistas y empresarios.

“One Big Beautiful Bill”: ¿En qué consiste esta ley de Estados Unidos? La “One Big Beautiful Bill Act (OBBBA)”, también conocida popularmente como la "Gran y Hermosa Ley", es una legislación federal masiva promulgada por Donald Trump el 4 de julio de 2025. Se trata del núcleo de su agenda política y económica, que abarca desde reformas fiscales hasta cambios drásticos en el sistema de salud y seguridad nacional.

image Más allá de las visas, esta ley reduce drásticamente el gasto en programas sociales como Medicaid y SNAP (asistencia alimentaria). También impone límites a los préstamos estudiantiles para medicina y aumenta los fondos para la seguridad fronteriza y las deportaciones a niveles históricos.