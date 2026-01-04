4 de enero de 2026 - 10:58

Jamaica se une a Argentina en el nuevo cepo de visas de EE.UU.: qué es la regla de "país de origen"

EE.UU. eliminó la posibilidad de tramitar la visa en terceros países. Viajeros de Argentina y Jamaica enfrentarán esperas más largas en sus propios consulados.

Jamaica se suma a la lista de países que, junto a a Argentina, deberán respetar la regla del país de origen.&nbsp;

Jamaica se suma a la lista de países que, junto a a Argentina, deberán respetar la "regla del país de origen". 

Foto:

Por Cristian Reta

A partir de 2026, el mapa para quienes buscan viajar a los Estados Unidos cambió por completo. Jamaica se une a Argentina, México, Brasil y otros países en una lista que deberá ajustarse a la nueva "regla del país de origen".

Leé además

Nicolás Maduro ya está en una cárcel de Nueva York y será juzgado como narco.

Así es la prisión de Nueva York donde quedó detenido Maduro: se la conoce como "infierno en la Tierra"

Por Redacción Mundo
Una imagen proporcionada por los medios de comunicación del Vaticano muestra al Papa León XIV pronunciando un discurso a los peregrinos desde la ventana del palacio apostólico con vista a la plaza de San Pedro durante su oración del Ángelus dominical en la Ciudad del Vaticano, el 04 de enero de 2026.

El Papa León XIV se pronunció tras la captura de Nicolás Maduro: qué exigió

Por Redacción Mundo
image

Este cambio, impuesto por el gobierno estadounidense, elimina lo que se conocía como "consular shopping". Hasta ahora, muchos argentinos o jamaicanos aplicaban en consulados de terceros países para evitar las largas colas en sus naciones, pero esa opción ya no existe.

Ahora, los solicitantes están obligados a realizar el trámite exclusivamente en los consulados de su país de nacionalidad o residencia legal. Esta centralización promete esperas mucho más largas y un proceso más engorroso para turistas y empresarios.

“One Big Beautiful Bill”: ¿En qué consiste esta ley de Estados Unidos?

La “One Big Beautiful Bill Act (OBBBA)”, también conocida popularmente como la "Gran y Hermosa Ley", es una legislación federal masiva promulgada por Donald Trump el 4 de julio de 2025. Se trata del núcleo de su agenda política y económica, que abarca desde reformas fiscales hasta cambios drásticos en el sistema de salud y seguridad nacional.

image

Más allá de las visas, esta ley reduce drásticamente el gasto en programas sociales como Medicaid y SNAP (asistencia alimentaria). También impone límites a los préstamos estudiantiles para medicina y aumenta los fondos para la seguridad fronteriza y las deportaciones a niveles históricos.

En el ámbito migratorio, la ley no solo restringe dónde podés tramitar tu visa, sino que aumenta significativamente los costos de casi todos los servicios de inmigración. El objetivo declarado es mejorar la seguridad y la consistencia del sistema, aunque analistas advierten que esto generará una saturación sin precedentes en los consulados locales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El presidente venezolano Nicolás Maduro saluda a sus partidarios el día de su toma de posesión para un tercer mandato en el palacio presidencial de Miraflores en Caracas, Venezuela, el 10 de enero de 2025.

Uno por uno, los delitos por los que será juzgado Nicolás Maduro en Estados Unidos

Por Redacción Mundo
Manifestación de ciudadanos venezolanos en Mendoza. Los Andes

Maduro detenido por EEUU: venezolanos que residen en Mendoza celebraron que "llegó la hora de la libertad"

Por Martín Fernández Russo
Nicolás Maduro llegó a Estados Unidos

Nicolás Maduro arribó a una base militar en Nueva York y fue trasladado a una cárcel en Estados Unidos

Por Redacción Mundo
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez 

La vicepresidenta de Venezuela reclamó la liberación de Maduro y aseguró que es el único presidente del país

Por Redacción Mundo