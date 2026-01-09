Italia: ordenan a un hospital a indemnizar a una mujer por darle quimioterapia por un cáncer que nunca tuvo

Un caso médico en Italia provocó un gran impacto al revelar el error en un diagnóstico que llevó a una mujer a someterse a un tratamiento agresivo durante años para una enfermedad que nunca existió. En 2006, una mujer de 47 años acudió al Hospital de Volterra para una intervención ortopédica rutinaria. Sin embargo, lo que parecía un procedimiento sencillo se convirtió en el inicio de una pesadilla de salud que duraría hasta 2011, cuando finalmente se demostró que el diagnóstico era erróneo.

Todo comenzó cuando, durante los análisis previos a la cirugía, los médicos detectaron una anomalía en el recuento de glóbulos blancos de la paciente. Ante este hallazgo, la cirugía fue pospuesta y los resultados fueron enviados al Hospital Universitario de Pisa para su evaluación. Tras una serie de biopsias de médula ósea e intestinal, los médicos diagnosticaron un linfoma no Hodgkin de tipo MALT, un cáncer de crecimiento lento , generalmente localizado en el intestino.

Convencida de que debía enfrentarse a la enfermedad, la mujer comenzó en 2007 un largo ciclo de quimioterapia, corticoides y esteroides. Durante casi cuatro años, soportó los efectos físicos y psicológicos de estos tratamientos agresivos. La quimioterapia le provocó cansancio crónico y malestar constante, lo que limitó severamente su capacidad para llevar una vida normal. Los efectos secundarios de los corticoides y esteroides también le trajeron complicaciones adicionales, afectando tanto su salud como su calidad de vida.

El impacto no solo fue físico, sino que también alteró profundamente su vida profesional y personal. Trabajaba como agente de seguros, pero tuvo que reducir drásticamente su actividad laboral , lo que afectó sus ingresos y su estabilidad económica. A medida que avanzaba en el tratamiento, incluso perdió temporalmente su carnet de conducir, lo que agravó aún más la sensación de impotencia y frustración.

En 2011, después de años de sufrimiento, la mujer decidió buscar una segunda opinión en un hospital de Génova. Nuevas pruebas y biopsias revelaron la sorprendente noticia: no tenía cáncer. Durante años, había sido tratada por una enfermedad inexistente, un error médico que había costado tiempo, esfuerzo, y sobre todo, una enorme angustia emocional.

Al principio, la mujer intentó resolver el asunto de manera extrajudicial con el hospital responsable. Sin embargo, al no recibir una respuesta satisfactoria, no le quedó más opción que llevar el caso a los tribunales. El Hospital Universitario de Pisa defendió su actuación, argumentando que el cuadro clínico de la paciente era complejo y que los tratamientos administrados eran los adecuados dadas las circunstancias.

No obstante, el informe pericial preexistente desmontó estas afirmaciones. El dictamen concluyó que no existían pruebas que respaldaran el diagnóstico de linfoma y que los tratamientos aplicados durante esos años fueron innecesarios e incluso perjudiciales. Los síntomas de la paciente no coincidían con los de un linfoma de Hodgkin, y los médicos no justificaron debidamente la agresividad del tratamiento que se le aplicó.

quimio2 La Corte de Apelación de Florencia elevó la indemnización a 470.000 euros por daño físico y emocional. Web

La sentencia histórica y la indemnización de 470.000 euros

La Corte de Apelación de Florencia revisó el caso y dictó un fallo histórico que otorgó una indemnización significativamente mayor que la inicial. En un primer fallo, el tribunal había reconocido un 40% de invalidez permanente y había fijado una indemnización de 295.000 euros. Sin embargo, en su revisión, el tribunal incrementó la invalidez permanente al 60% y elevó la indemnización a más de 470.000 euros.

La sentencia subrayó que no solo se debía considerar el daño físico y emocional que había sufrido la mujer, sino también el perjuicio laboral y funcional que le causó el diagnóstico erróneo. La mujer había visto alterada no solo su salud, sino también su vida profesional y cotidiana, lo que justifica el incremento de la indemnización. El tribunal destacó la “extraordinaria angustia y sufrimiento” que causó el diagnóstico de linfoma, en fase terminal, durante los cinco años que la paciente vivió con el temor constante de morir debido a una enfermedad grave.