Israel bombardeó Líbano, provocó 18 muertos y debilitó el acuerdo entre Irán y Estados Unidos

Al menos 18 personas murieron y 33 resultaron heridas en los ataques que Israel lanzó en la madrugada de este viernes contra diferentes poblaciones del sur del Líbano, pese al acuerdo alcanzado por Estados Unidos e Irán , que fija un cese de hostilidades también en el país mediterráneo.

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Netanyahu confirmó que Israel mantendrá tropas en el sur del Líbano pese al acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Según el Ministerio de Salud Pública libanés, la acción más sangrienta tuvo lugar en la población de Harouf, donde se registraron al menos siete muertos y diez heridos, de acuerdo con el Centro de Operaciones de Emergencia Sanitaria, dependiente del Ministerio.

La ofensiva tuvo también como objetivo las poblaciones de Doueir, con al menos tres muertos, la misma cifra que en Al Sharqiyah.

En Al Qatrani y Jesbshit perdieron la vida dos personas y en Al Abbasiya , hubo otro muerto, según el comunicado del ministerio, que tildó los ataques israelíes como "intensos" y denunció que "impedían la evacuación de los fallecidos y heridos".

Entre los fallecidos en Al Sharquiyah hay un miembro de la Defensa Civil, según informó el texto, en el que los responsables oficiales lamentaban su muerte y la de su familia -sin precisar la cifra- como consecuencia de la "agresión israelí".

Por su parte, en un breve comunicado, el Ejército israelí confirmó esta mañana que continúa atacando infraestructuras de la milicia chií libanesa Hizbulá en diversas zonas al sur de su país vecino.

"Las Fuerzas de Defensa de Israel atacaron durante toda la noche y continúan atacando a terroristas e infraestructuras de la organización terrorista Hizbulá en varias zonas del sur del Líbano", indica la nota castrense.

Además, el Ejército israelí informó este viernes de que otro ataque a una supuesta infraestructura de Hizbulá en la región de la Bekaa, en el este de Líbano.

Netanyahu insiste en que no se irán del sur del Líbano

Ya anoche, Hizbulá dijo que estaba combatiendo con las tropas israelíes que intentaban avanzar en la provincia libanesa de Nabatieh, en la que el Ejército israelí lanzó en las últimas horas una intensa ofensiva, según la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa.

Estos choques se producen después que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su homólogo iraní, Masud Pezeshkian, firmaran digitalmente el memorándum de entendimiento, que entró en vigor inmediatamente tras la rúbrica, y que extiende el cese de hostilidades al Líbano.

Sin embargo, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, aseguró este jueves que el Ejército israelí va a mantener la "zona de seguridad" en los territorios ocupados del sur del Líbano, de los que sus tropas no se van a retirar "mientras las necesidades de seguridad así lo exijan".

Por su parte, el líder de Hizbulá, Naim Qassem, aseguró esta semana que el "límite para las negociaciones" entre Israel y el Líbano debe ser "la seguridad mutua", y llamó a aprovechar el acuerdo de paz entre Irán y Estados Unidos para "expulsar" al Estado judío y restaurar la soberanía.