Irán agradeció a Irak: Mojtaba Jamenei valoró el apoyo ante el conflicto con EE.UU. e Israel

El líder supremo de Irán , Mojtaba Jamenei, expresó su “profundo agradecimiento” a Irak por el respaldo brindado en el marco del conflicto que su país mantiene con Estados Unidos e Israel .

Israel expande su presencia militar en el sur de Líbano por amenazas de Hezbollah

El mensaje fue difundido este domingo a través de medios oficiales iraníes y replicado por la agencia Isna. En él, Jamenei dirigió un reconocimiento especial al Ali al-Sistani, máxima autoridad religiosa chiita en Irak, cuya influencia es considerada clave en la región.

Jamenei asumió recientemente el poder tras la muerte de su padre, Ali Jamenei, ocurrida el 28 de febrero durante los primeros ataques atribuidos a fuerzas estadounidenses e israelíes.

Desde entonces, el nuevo líder no ha realizado apariciones públicas y se ha limitado a comunicarse mediante mensajes escritos. Esta ausencia alimentó especulaciones internacionales sobre su estado de salud , en un contexto de fuerte conflictividad.

Incluso, el presidente estadounidense Donald Trump llegó a poner en duda públicamente que el dirigente iraní continúe con vida, mientras que autoridades de Teherán sostienen que se encuentra en recuperación tras haber resultado herido en un ataque.

Un gesto en medio de la escalada

El agradecimiento a Irak se produce en un escenario de máxima tensión en Medio Oriente, marcado por enfrentamientos, ataques a infraestructura y consecuencias sobre la población civil.

En las últimas horas, Irán reportó apagones masivos en Teherán tras ofensivas contra su sistema eléctrico, lo que refleja la gravedad del conflicto en curso. En este contexto, el respaldo de figuras como Al-Sistani adquiere un valor estratégico, dado su peso sobre millones de fieles chiitas y su influencia en la estabilidad política y social de la región.