Instalan pilotes de emergencia bajo una torre de lujo: el objetivo es frenar un misterioso hundimiento

Tras meses de estudios geotécnicos sin causa clara, la constructora instalará pilotes de inyección adicionales y compensará económicamente a los afectados por el retraso.

Los propietarios de la torre Trias de Leidschendam atraviesa un momento de incertidumbre.

Los compradores de los apartamentos de lujo en la torre Trias de Leidschendam deberán esperar casi un año adicional para mudarse. Un inesperado hundimiento del terreno detuvo las obras en febrero, generando una emergencia sin precedentes. Cuatro equipos de investigadores independientes trabajan en conjunto, sin embargo, ninguno ha logrado resolver esta situación de manera definitiva hasta la fecha.

El complejo residencial, ubicado en las afueras de la ciudad, consta de tres bloques y un total de 123 unidades. Mientras que dos de las estructuras se mantienen estables y estarán listas próximamente, la torre Trias encendió las alarmas cuando se detectó un asentamiento anormal en el terreno a principios de este año.

image Investigaciones sin respuestas definitivas sobre el suelo de Vliet A pesar de la urgencia del caso, la causa exacta del hundimiento sigue siendo un enigma técnico. Cuatro empresas geotécnicas independientes realizaron estudios exhaustivos sin llegar a una conclusión clara. Los expertos barajan dos hipótesis principales: una fractura o anomalía en los pilotes de los cimientos, o una inestabilidad del suelo no detectada.

Como no pueden inspeccionar visualmente el subsuelo profundo, el diagnóstico se basa exclusivamente en el análisis de datos. Ante esta incertidumbre, la constructora decidió aumentar la capacidad portante del edificio de manera preventiva. Para ello, iniciaron la instalación de una serie de pilotes de inyección de tornillo adicionales, trabajo que se extenderá hasta octubre.

image Medidas de refuerzo y compensación para los cincuenta propietarios La empresa busca llevar tranquilidad a los más de cincuenta compradores de la torre Trias. El plan de seguridad actual incluye convertir al edificio en uno de los más monitoreados de los Países Bajos. Durante los próximos dos o tres años, se realizará una supervisión constante de su estabilidad para garantizar que no ocurra un segundo incidente.

Respecto al impacto económico, la constructora reconoció las molestias causadas por el retraso en la entrega de llaves. Muchos clientes enfrentan gastos dobles de alquiler y almacenamiento. En una reunión informativa, se anunció que los afectados recibirán compensaciones financieras inmediatas para paliar estos costos adicionales. Aunque el clima en la reunión fue crítico por la demora de meses, la transparencia de la empresa fue bien recibida por los futuros vecinos. Los otros dos bloques del proyecto no presentan riesgos y se entregarán el próximo mes, lo que permite concentrar los recursos técnicos en estabilizar definitivamente la torre afectada.