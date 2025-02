Insólito: gastó más de 12.000 euros para 'convertirse en perro' y sueña con abrir un zoo con personas como él

Insólito: lo castigaron por no hacer los deberes, escapó de su casa y denunció a su padre por tener drogas

El joven, no solo se viste de perro, sino que además decidió vivir como uno y construyó una jaula adaptada a su tamaño. En su perfil de Instagram comparte fotos y videos a diario con sus más de 60 mil seguidores. "Vamos a abrir un zoo donde podrás convertirte en un animal, donde podrás hacer realidad tu sueño", explicó en una de sus publicaciones.

"He soñado con convertirme en animal desde que era niño, y lo he hecho realidad con este disfraz. Cuando era joven, pensaba: 'Estaría bien que existiera un servicio en el que pudieras convertirte en animal'. Quizá ahora pueda hacer algo por la gente que piensa como yo", destacó.

Gastó más de 12.000 euros para 'convertirse en perro' y sueña con abrir un zoo con personas como él Gentileza Instagram Toco Gentileza Instagram Toco

El insólito traje de Toco no está disponible. "Me gustan los animales que caminan a cuatro patas y, sobre todo, los animales bonitos. Entre ellos, pensé que un animal grande y cercano a nosotros sería lo mejor para un diseño realista, así que me decidí por un perro".