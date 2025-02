El cerco de la UNCuyo: insólito, antiguo, discriminatorio

Entiendo a cada vecino que frente al problema que cotidianamente sufre de la inseguridad creciente su respuesta lógica, práctica, sea construir muros, rejas, alarmas, etc., etc., para protegerse, o irse a un barrio cerrado si su presupuesto se lo permite. Pero que la UNCuyo, nuestro cerebro, nuestro colectivo pensante, el que sostenemos con firmeza para que eduque, instruya, forme a nuestros jóvenes e investigue cómo resolver nuestros principales problemas construya un muro que la separa no solo física sino visualmente de unos barrios pobres con el argumento de la inseguridad que los habitantes de los mismos suponen les ocasionan, me parece cuanto menos falazmente discriminatorio, antiguo, viejo, indignante.