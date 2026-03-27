27 de marzo de 2026 - 21:08

Insólito: el presidente de Estados Unidos llamó "estrecho de Trump" al estrecho de Ormuz

Donald Trump se equivocó mientras estaba en plena conferencia para hablar sobre el conflicto en medio oriente y especialmente sobre la situación de Irán.

Captura de video de una transmisión de La Casa Blanca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando en el foro FII Priority este viernes, en Miami (EE.UU.).

Captura de video de una transmisión de La Casa Blanca del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando en el foro FII Priority este viernes, en Miami (EE.UU.).

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EFE
Por Redacción Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cometió este viernes un furcio que se hizo viral al llamar “estrecho de Trump” al estrecho de Ormuz, ubicado entre Irán y la península arábiga, y por donde pasa buena parte del crudo global.

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“Estamos negociando, y sería importante que pudiéramos hacer algo para abrirlo, pero son ellos (los iraníes) quienes deben abrir el estrecho de Trump, quiero decir el estrecho de Ormuz… Perdón, fue un error terrible”, afirmó el mandatario durante el discurso que brindó en el marco del Fill Priority, organizado por inversores saudíes en Miami.

Embed - El presidente Donald Trump confunde Ormuz con el "estrecho de Trump". Tras el error, el político se adelantó a las críticas de los medios y remató con una frase fiel a su estilo: "Yo no tengo accidentes". #Latinus #InformaciónParaTi
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El presidente Donald Trump confunde Ormuz con el "estrecho de Trump". Tras el error, el político se adelantó a las críticas de los medios y remató con una frase fiel a su estilo: "Yo no tengo accidentes". #Latinus #InformaciónParaTi

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Asimismo, puntualizó que “Las ‘fake news’ dirán que él (Trump) lo dijo accidentalmente. No hay accidentes conmigo, no demasiados”, con lo cual desestimó que su expresión haya sido intencional.

El estrecho de Ormuz es vital para el transporte del petróleo, aunque por el momento, y debido al conflicto bélico, tienen el paso vedado las embarcaciones estadounidenses y sus aliados, lo que provoca una parálisis significativa por esa zona.

Por otra parte, y en distintos posteos en la red social X, Trump ratificó este viernes que las fuerzas de su país “aniquilaron la capacidad militar de Irán”, en medio del conflicto que también involcura a Israel y otras naciones de Medio Oriente.

El mandatario celebró el curso favorable de la guerra y afirmó que “nunca permitiremos que el principal impulsor del terrorismo en el mundo (en referencia a Irán), obtenga armas nucleares”.

“Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, la más poderosa del mundo, aniquilaron la capacidad militar de Irán con fuerza y precisión, con habilidad, como el mundo nunca había visto antes”, añadió Trump.

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