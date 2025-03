Insólito cumpleaños de un influencer en un gym: "El plan de salir a bailar y tomar alcohol no es lo mío"

“La verdad es que el plan de salir a bailar y tomar alcohol no es lo mío. Nunca lo disfruté y mucho menos ahora”, explicó Pagliotto en un video compartido en TikTok . El contenido no tardó en viralizarse, generando opiniones divididas entre los internautas.

Sin embargo, la celebración no se limitó al gimnasio. Después de asearse, el grupo se vistió con sus mejores galas y se dirigió a disfrutar de un brunch con otros amigos que no habían asistido al entrenamiento. Fue en ese momento cuando el argentino sopló las velas de su tarta de cumpleaños. “Aunque mi mayor deseo ya estaba cumplido, era pasar este día con mucha gente que quiero en mi primer año en Madrid”, concluyó.

El particular festejo no pasó inadvertido en redes sociales. Mientras algunos aplaudieron su originalidad y el enfoque saludable, otros cuestionaron la elección, destacando que no es necesario seguir las tradiciones festivas convencionales. “No hace falta salir a bailar y tomar alcohol para celebrar. Se puede hacer de una manera más íntima y en el confort de una casa”, señaló un usuario en los comentarios.

Franco Pagliotto, con su inusual decisión, abrió el debate sobre las diferentes maneras de celebrar momentos especiales, demostrando que cada uno puede elegir la forma que mejor se alinee con su estilo de vida y preferencias personales.