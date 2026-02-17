Insólita confusión aérea: un pasajero que iba a Nicaragua terminó en Japón por un error de embarque

Un insólito error de embarque provocó que Víctor Calderón, quien planeaba viajar a Nicaragua con escala en Houston, terminara cruzando el océano hasta Japón . El hombre enfrentó una odisea de 48 horas , gastos imprevistos y un conflicto con la aerolínea por la compensación económica.

Año Nuevo Chino: los 4 signos que deben extremar cuidados financieros en el año del Caballo de Fuego 2026

Pánico a bordo: así fue la violenta pelea entre dos pasajeros que obligó a un aterrizaje de emergencia

El caso fue difundido por Telemundo 52 y dejó al descubierto posibles fallas en los controles de embarque de United Airlines. Todo comenzó cuando Calderón partió desde Los Ángeles convencido de que haría escala en Houston antes de continuar rumbo a Nicaragua.

Sin embargo, ya en pleno vuelo y tras seis horas en el aire —cuando el trayecto a Houston suele durar poco más de tres— una azafata le informó que el avión se dirigía a Tokio. “Voy a Houston, con escala y finalmente a Nicaragua” , relató que dijo al personal de cabina. La respuesta lo dejó desconcertado: “Aquí vamos para Japón, Tokio” .

Al llegar a Japón, Calderón debió esperar un nuevo vuelo de regreso a Los Ángeles para reiniciar su itinerario original, lo que implicó una demora total de 48 horas .

Víctor Calderón había planificado un viaje a Nicaragua pero terminó en Japón.

Víctor Calderón había planificado un viaje a Nicaragua pero terminó en Japón

Además, su equipaje permaneció en Houston, donde había quedado su medicación. Durante ese lapso afrontó gastos adicionales por dos noches de hotel y compra de ropa, que ascendieron a USD 1.095 , según los comprobantes presentados.

En un primer momento, la aerolínea le ofreció USD 300 en créditos de viaje, cifra inferior tanto al costo de su boleto original (USD 655) como a los gastos asumidos. Tras el reclamo formal y la presentación de recibos, la compañía amplió la compensación a USD 1.000 en créditos.

“Ellos me dicen que yo tengo la culpa, pero no estoy abordando un autobús o un taxi, estoy abordando un avión”, cuestionó el pasajero.

La respuesta de la aerolínea

En un comunicado, United Airlines recomendó a los pasajeros verificar siempre la información en la puerta de embarque y prestar atención a los anuncios para confirmar el destino correcto.

El episodio abrió interrogantes sobre los sistemas de control y verificación en aeropuertos, ya que el pasajero logró abordar un vuelo intercontinental sin que el error fuera detectado antes del despegue.