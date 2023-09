Indignación: asesinaron a la osa que salía a pasear con sus cachorros por un pueblo de Italia

Un triste hecho conmocionó y causó indignación en provincia de L’Aquila, en Abruzzo, Italia. Este jueves por la noche, un hombre asesinó a golpes de fúsil a Amarena, la osa que vivía en un parque nacional del centro de este país. La osa, de ejemplar “marsicano”, se volvió famosa por sus incursiones nocturnas en pueblos aledaños, acompañada por sus cachorros.

La noticia fue difundida en Facebook por el Parco Nazionale Abruzzo Lazio e Molise, que informó que el animal se encontraba fuera del parque y posteó su foto sin vida, postrada sobre el suelo e inmersa en un charco de sangre. La foto se volvió viral rápidamente.

“En el lugar intervino nuestro veterinario, que solo pudo confirmar la muerte de la osa vista la gravedad de la herida”, indicó el Parque, que destacó estaba intentando ubicar a los dos cachorros de la osa.

Por otro lado, cien hombres, entre carabineros y personal forestal se movilizaron, con drones, en su búsqueda, ya que, según especialistas, los pequeños osos aún no son autosuficientes.

“El episodio es un hecho gravísimo, que significa un daño enorme a la población que cuenta con unos sesenta ejemplares, golpeando a una de las hembras más prolíficas de la historia del Parque”, denunció el ente.

“Obviamente no existen motivos de ninguna índole para justificar el episodio ya que Amarena, si bien producía daños a actividades agrícolas y zootécnicas, de todos modos siempre indemnizados por el Parque, nunca había creado ningún tipo de problema al hombre”, añadió.

Andrea Leombruni es el hombre de 56 años que quedó acusado por el “delito de matanza de animal y de la contravención de abatimiento de ejemplar de oso”, según consignó el Corriere della Sera, que informó que ante su casa se juntó gente para protestar.

Como argumento para defenderse, el hombre dijo que la osa había entrado a su propiedad y que le disparó por temor. Al principio la osa pareció muerta, pero luego volvió a levantarse, estaba muy nerviosa y huyó, hasta que, debido a las heridas, cayó nuevamente. Cuando los veterinarios llegaron, ya estaba muerta.

La protagonista de esta historia es Amarena, una osa marsicana que pertenece a una subespecie del oso pardo europeo conocida por su naturaleza no agresiva. Esta tranquila familia de osos, hace unos días se aventuró por el pueblo, capturando la atención y el asombro de todos los presentes. Este no es un incidente aislado, ya que Amarena ha sido avistada en múltiples ocasiones en la región de los Abruzos, donde se encuentra San Sebastiano Dei Marsi.

Una osa cariñosa

Los habitantes del pueblo habían apodado cariñosamente a esta osa como “Amarena” debido a su predilección por una variedad de cereza que lleva el mismo nombre. Su presencia en la zona ha generado una especie de relación única entre la comunidad local y esta pacífica osa marsicana.

El oso pardo marsicano es una subespecie de oso pardo que vive en Italia. El oso es endémico de Italia y es extremadamente raro debido a su hábitat restringido. Originario de Marsica, una región histórica en Abruzzo, Italia, el oso ha llegado a ser llamado el oso pardo de Marsica. Solo quedan alrededor de 50 osos marsicanos en el mundo hoy en día, y están en peligro de extinción. Por lo tanto, se están llevando a cabo actividades de conservación en Italia.

Los osos pardos marsicanos son osos solitarios que no forman grupos. Se dice que muchos osos pardos de Marsica alguna vez vivieron en Italia, pero ahora hay 50 osos viviendo en el Parque Nacional de Abruzzo, y viven solo en este parque nacional. Los osos son relativamente tranquilos y no atacan a los humanos. Sin embargo, cuando se les provoca o asusta, los osos se vuelven ansiosos y temerosos y pueden atacar a los humanos. La diferencia entre las patas delanteras y traseras es la mayor diferencia con respecto a otros osos pardos, y también es una característica. Son más activos durante la noche.

Las repercursiones del hecho

Luciano Sammarone, director del Parque, dijo que la osa Amarena “nunca había atacado a nadie”. Sin embargo, aseguró que es demasiado pronto para emitir juicios ya que se desconoce como ocurrieron los hechos. “Hasta que no sepamos qué pasó, no emitimos juicios, pero me cuesta creer que se trató de defensa”, escribió en Facebook.

Por su lado, el vicepresidente de Abruzzo, también brindó su opinión sobre el caso. “Es con profundo dolor que nos enteramos de la matanza de la osa Amarena, símbolo de nuestro Abruzzo. Este inexplicable acto representa una grave ofensa a los valores de convivencia y respeto hacia la naturaleza que todos nosotros compartimos, así como a la biodiversidad de nuestra maravillosa región”, manifestó.

Algunas organizaciones que defienden a los animales también se pronunciaron sobre el triste hecho y en redes sociales #Amarena era tendencia. “Este es un día de luto. No sólo para el Abruzzo, sino para la nación entera”, escribió en Facebook Vincenzo Torzullo. “Lamentablemente es un problema de retraso cultural, la pena debe ser dura para el tipo que cometió semejante delito, agregó. La noticia debe circular en todos los diarios, en todas las TV, en todos los sitios. Pero nada podrá llenar el vacío y apagar el dolor inmenso por esta pérdida”.

