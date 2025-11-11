Horror: un hombre asesinó a su pareja embarazada de 8 meses y luego se quitó la vida

Una joven odontóloga embarazada de ocho meses fue asesinada por su pareja en el estado de San Pablo, Brasil . Tras el crimen, el femicida se quitó la vida. La víctima fue identificada como Denise Tizo de Oliveira, de 27 años, y el agresor como Vinicius Franco de Farias.

Horror en Londres: diez personas fueron apuñaladas en un tren y descartan que sea un ataque terrorista

Los cuerpos fueron hallados este domingo dentro de la casa que compartían en la ciudad de Campinas. Según informó la Policía Civil, Denise fue atacada con un arma blanca y su pareja se suicidó poco minutos después. Por otra parte, la familia confirmó que el bebé que esperaba tampoco sobrevivió.

Durante el operativo policial, los efectivos encontraron un cuchillo con manchas de sangre y los teléfonos de la pareja. Todos los elementos importantes fueron incautados para la investigación. Una ambulancia se dirigió a la macabra escena y constató las muertes en el lugar.

Los familiares del agresor contaron que la pareja atravesaba frecuentes discusiones y que se había mudado recientemente a la casa donde ocurrió el hecho. Desde el entorno de Denise, por su parte, mencionaron que hubo intentos de mediación familiar sin resultados.

Incluso, llegaron a mencionar que la inminente llegada de su bebé había intensificado los conflictos entre ambos. Finalmente, el caso fue caratulado como femicidio seguido de suicidio y quedó en manos de la Delegación de Defensa de la Mujer (DDM) de Campinas.

Conmoción tras el crimen: “Enseñaba a luchar”

El crimen generó una fuerte conmoción entre familiares, amigos y colegas, que la recordaron como una profesional comprometida y una mujer de gran fortaleza. “Una doctora que enseñaba a luchar, a no callarse y a no rendirse”, escribió una amiga de la facultad en redes sociales.

“Y así se fue sin despedirse, sin tener derecho a conocer a su pequeño Augusto. Y hoy están en el reino espiritual jugando juntos. Te amo, mi hermosa hija Denise”, escribió su madre en un sentido mensaje.

Desde la Facultad de Odontología de la Universidad Nove de Julho, donde Denise se había graduado, expresaron su profundo pesar por su muerte y subrayaron que “este crimen brutal y cobarde refleja una violencia estructural y machista que arrebata vidas y destruye familias”.