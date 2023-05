Horror en México: buscan a un hombre que arrojó a un perrito a una olla llena de aceite hirviendo

La Policía del municipio de Tecámac, en México, buscan a un hombre que mató a un perro tras arrojarlo a una olla llena de aceite hirviendo. El horrendo hecho de crueldad animal fue registrado por una cámara de seguridad. Ahora buscan identificar al asesino.

Según informó el diario Milenio, el hecho ocurrió el domingo pasando frente a una carnicería ubicada en la calle Benito Juárez, en San Pablo Tecalco.

Uno de los testigos dijo que el asesino ingresó a la carnicería y amenazó con un arma a uno de los empleados. El sujeto estaba visiblemente alterado.

De acuerdo a lo que se puede ver en el video, al salir del local, el hombre agarró a uno de los perros que en ese momento se habían echado en la entrada de la carnicería y lo arrojó a una olla que estaba en la vereda.

Aunque las personas apagaron el fuego nada pudieron hacer por el animal, que falleció debido a las heridas. El asesino, por su parte, se subió a un auto y se fue del lugar.

Poco después del hecho, los vecinos compartieron las imágenes en las redes sociales con el objetivo de identificar al hombre que mató al perro. “Necesitamos de la máxima difusión para poder identificar a este infeliz y que pague su crimen”, explicaron.

A raíz del hecho, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México abrió una investigación. Desde 2021, en el Estado de México se aprobó una pena de hasta seis años de prisión a quien cause la muerte no inmediata y prolongue la agonía de cualquier animal que no constituya una plaga.

El presidente de México lamentó el caso del perro asesinado

El caso ha conmocionado a los ciudadanos mexicanos. De hecho, en la mañana de este martes, el Presidente de ese país se pronunció al respecto. Andrés Manuel López Obrador (AMLO) lamentó lo sucedido y destacó la importancia de fortalecer los valores y la conciencia para evitar este tipo de situaciones.

“Sería importante que se haga conciencia de que estas cosas no deben de suceder, de admitirse, y tiene que ver mucho con la formación que se da desde la edad temprana de la vida. Tenemos que ir haciendo conciencia del amor al prójimo y a los animales. (…) Es muy importante que sigamos fortaleciendo valores y haciendo a un lado el odio”, comentó el mandatario.

