17 de marzo de 2026 - 09:26

Heredó una fortuna inmobiliaria, pidió un subsidio al Estado y la Justicia alemana fue contundente

El Tribunal de Baden-Württemberg dictaminó que la mujer, dueña de un patrimonio superior a los 642.000 euros, no califica como persona en situación de necesidad.

Justicia Alemana: una mujer con una fortuna inmobiliaria exigió subsidio al Estado.

Justicia Alemana: una mujer con una fortuna inmobiliaria exigió subsidio al Estado.

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Por Cristian Reta

Una entrenadora de deportes independiente en Alemania desató un fuerte debate tras reclamar el beneficio de "ingreso ciudadano" a pesar de poseer una fortuna en propiedades y bienes. La Justicia de Stuttgart rechazó su demanda de forma tajante, estableciendo un límite claro entre la verdadera necesidad y la gestión de patrimonios heredados.

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La mujer trabajaba como instructora de cursos deportivos por cuenta propia y presentó la solicitud tras heredar, junto a su hermana, una masa patrimonial de gran volumen. A pesar de los activos, recurrió al Jobcenter para obtener el "Bürgergeld", la prestación de seguridad social básica para quienes no pueden cubrir sus gastos mínimos de vida. El conflicto escaló hasta el Tribunal Social Regional de Baden-Württemberg después de que la autoridad administrativa rechazara la petición original.

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Una lista de bienes que anula el concepto de necesidad

El inventario presentado ante los jueces resultó determinante para el fallo final. La demandante vivía con su hija en un edificio que perteneció a sus padres, del cual heredó unidades con valores de mercado de 627.000 y 340.000 euros. Además, poseía otra propiedad vendida por 225.000 euros, depósitos de valores por 92.000 euros y una colección de cuadros, muebles antiguos, monedas y un automóvil.

El sistema de seguridad social opera bajo un principio de última instancia donde el Estado solo interviene cuando el individuo ha agotado sus propios recursos disponibles. El motivo por el cual se denegó el subsidio radica en la capacidad de liquidez del patrimonio heredado. Aunque la mujer argumentó que no podía disponer del dinero porque las viviendas requerían reformas urgentes, el tribunal observó que ya había percibido 112.500 euros en efectivo por la venta de uno de los departamentos. En la normativa vigente, si existen capitales o bienes que pueden ser enajenados en un plazo razonable para cubrir la subsistencia, no se configura la condición legal de indigencia.

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La decisión final de la justicia alemana

La sentencia aclara que la heredera conservaba activos por un valor total superior a los 642.000 euros tras el reparto del legado familiar. Ante esta magnitud de riqueza, el tribunal determinó que no existía una situación de vulnerabilidad económica que justificara el auxilio público. La ley prevé que el Estado pueda ofrecer préstamos si los activos son difíciles de vender, pero la mujer exigía un subsidio no reembolsable.

Este caso sirve como un límite jurídico en la gestión de las ayudas estatales frente a ciudadanos con alto poder adquisitivo latente. Mientras el sistema busca proteger a los sectores más vulnerables, el fallo de Stuttgart refuerza la obligatoriedad de utilizar los recursos propios antes de recurrir al financiamiento público. El resultado final ratifica que poseer una fortuna, aunque sea en bienes inmuebles u objetos de arte, anula automáticamente el derecho a percibir el ingreso ciudadano.

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