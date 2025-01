“Hasta acá llegué”: Pepe Mujica reveló que el cáncer se expandió por todo su cuerpo y se despidió

El expresidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, dio un duro panorama sobre su salud, al revelar que el cáncer de esófago se extendió por todo su cuerpo: “Me estoy muriendo, ya terminó mi ciclo”.

“El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No lo paro con nada. ¿Por qué? Porque soy un anciano y porque tengo dos enfermedades crónicas. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni la cirugía porque mi cuerpo no lo aguanta”, dijo el líder uruguayo al ser entrevistado por el semanario Búsqueda del país vecino.

“Que me pichicateen y cuando me toque morir, me muero. Así de simple como te lo digo. Estoy condenado, hermano. Hasta acá llegué”, afirmó Mujica, de 89 años.

“Lo que quiero es despedirme de mis compatriotas. Es fácil tener respeto para los que piensan parecido a uno, pero hay que aprender que el fundamento de la democracia es el respeto a los que piensan distinto. Por eso, la primera categoría son mis compatriotas y de ellos me despido. Le doy un abrazo a todos”, manifestó.

El expresidente de Uruguay, Pepe Mujica, padece un cáncer terminal

En un sentido adiós, quien fuera presidente entre 2010 y 2015 dijo que no brindará más notas a la prensa.

“Lo que pido es que me dejen tranquilo. Que no me pidan más entrevistas ni nada más. Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso”, definió.

Mujica quiere que lo entierren en su chacra de Rincón del Cerro, donde reside junto a su esposa Lucía Topolansky. Allí también descansan los restos de su perra Manuela.

Mujica sigue siendo uno de los referentes principales en la política uruguaya. En las últimas elecciones, fue el principal apoyo político de Yamandú Orsi, quien el próximo 1° de marzo asumirá la Presidencia en Uruguay para suceder a Luis Lacalle Pou.

