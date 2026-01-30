Gustavo Petro aseguró que "Jesús hizo el amor" y la Iglesia lo consideró una falta de respecto

El presidente colombiano sugirió que pudo haber sostenido una relación con María Magdalena. Esto desató una respuesta inmediata de las autoridades religiosas.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro se encuentra en medio de una disputa con la Iglesia católica y las comunidades evangélicas luego de un fuerte comentario que realizó sobre la vida sexual de Jesús. Las afirmaciones del mandatario, realizadas durante un acto en el hospital San Juan de Dios de Bogotá, desataron gran cantidad de críticas por parte de líderes religiosos, políticos y ciudadanos.

Durante un extenso discurso, Petro se refirió a la vida íntima de Jesús y afirmó que Jesucristo “hizo el amor”. Además sostuvo que posiblemente tuvo una relación con María Magdalena”, y agregó que “un hombre así, sin amor, no podría existir”. “Murió rodeado de las mujeres que lo amaban, y eran muchas”. Cabe destacar que el presidente declara ser católico aunque no practicante.

Embed #Viral "Jesús hizo el amor, quizá con María Magdalena": la polémica frase del presidente Gustavo Petro durante discurso en Bogotá que generó críticas y opiniones divididas en la opinión pública nacional. Las declaraciones se dieron durante la reapertura del Hospital San Juan de… pic.twitter.com/tI15388EHt — Última Hora Col (@ultimahoracol_) January 28, 2026 Las declaraciones del jefe de Estado, rápidamente fueron criticadas. Según lo establecido con la doctrina cristiana, Jesucristo llevó una vida de celibato, sin relaciones sexuales ni vínculos sentimentales. Además su opinión generó gran repercusión en un contexto donde Colombia es un país donde el 79% de los cerca de 50 millones de habitantes se identifican como católicos y un 10% profesa otras ramas del cristianismo.

La respuesta de la Confederación Evangélica A raíz de este comentario, la Confederación Evangélica de Colombia expresó en un comunicado su rechazo con los dichos del mandatario. En el mismo, sostuvo que las afirmaciones del presidente “tergiversan la verdad histórica, bíblica y teológica” y “constituyen una falta de respeto” hacia la figura de Jesucristo y hacia millones de creyentes.

Por su parte, la Conferencia Episcopal de Colombia emitió el miércoles un pronunciamiento en el que reafirmó la fe de la Iglesia católica en Jesucristo como Hijo de Dios y Salvador, y llamó al respeto por las creencias religiosas. En el documento, los obispos subrayaron que para los católicos Jesús no es solo un personaje histórico, sino que “su nombre es Santo y su persona reclama el respeto y la adoración con la que se trata al Dios Verdadero”.