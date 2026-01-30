30 de enero de 2026 - 22:50

Gustavo Petro aseguró que "Jesús hizo el amor" y la Iglesia lo consideró una falta de respecto

El presidente colombiano sugirió que pudo haber sostenido una relación con María Magdalena. Esto desató una respuesta inmediata de las autoridades religiosas.

Por Redacción Mundo

El presidente de Colombia, Gustavo Petro se encuentra en medio de una disputa con la Iglesia católica y las comunidades evangélicas luego de un fuerte comentario que realizó sobre la vida sexual de Jesús. Las afirmaciones del mandatario, realizadas durante un acto en el hospital San Juan de Dios de Bogotá, desataron gran cantidad de críticas por parte de líderes religiosos, políticos y ciudadanos.

Durante un extenso discurso, Petro se refirió a la vida íntima de Jesús y afirmó que Jesucristo “hizo el amor”. Además sostuvo que posiblemente tuvo una relación con María Magdalena”, y agregó que “un hombre así, sin amor, no podría existir”. “Murió rodeado de las mujeres que lo amaban, y eran muchas”. Cabe destacar que el presidente declara ser católico aunque no practicante.

Las declaraciones del jefe de Estado, rápidamente fueron criticadas. Según lo establecido con la doctrina cristiana, Jesucristo llevó una vida de celibato, sin relaciones sexuales ni vínculos sentimentales. Además su opinión generó gran repercusión en un contexto donde Colombia es un país donde el 79% de los cerca de 50 millones de habitantes se identifican como católicos y un 10% profesa otras ramas del cristianismo.

La respuesta de la Confederación Evangélica

A raíz de este comentario, la Confederación Evangélica de Colombia expresó en un comunicado su rechazo con los dichos del mandatario. En el mismo, sostuvo que las afirmaciones del presidente “tergiversan la verdad histórica, bíblica y teológica” y “constituyen una falta de respeto” hacia la figura de Jesucristo y hacia millones de creyentes.

Por su parte, la Conferencia Episcopal de Colombia emitió el miércoles un pronunciamiento en el que reafirmó la fe de la Iglesia católica en Jesucristo como Hijo de Dios y Salvador, y llamó al respeto por las creencias religiosas. En el documento, los obispos subrayaron que para los católicos Jesús no es solo un personaje histórico, sino que “su nombre es Santo y su persona reclama el respeto y la adoración con la que se trata al Dios Verdadero”.

La Conferencia Episcopal citó la Constitución de 1991, la Sentencia C-817 de 2011 de la Corte Constitucional y la Ley 133 de 1994 destacando que estas normas obligan al respeto de las convicciones religiosas, la no interferencia y la protección de las personas en sus creencias: "Ningún funcionario ni otra persona está llamado a emitir conceptos de orden teológico sobre las convicciones religiosas o doctrinales de los ciudadanos".

En el documento, la institución también invitó a los fieles y a quienes tengan dudas sobre la figura de Jesús a acudir a las fuentes doctrinales.

Finalmente, la Conferencia Episcopal reiteró su respeto por las instituciones del Estado y su llamado permanente a la convivencia pacífica: “Pedimos que se respete también nuestra fe, nuestro derecho a profesarla y a difundirla por el testimonio y por la enseñanza”.

