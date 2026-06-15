Guadalajara se vistió de Mundial con un cielo tejido de 220 metros

Antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026 , Guadalajara ya comienza a respirar fútbol. La ciudad mexicana, que será una de las sedes del torneo, transformó uno de sus espacios más emblemáticos con una impresionante obra artesanal que combina arte, identidad cultural y espíritu mundialista.

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El corazón de Zapopan luce un gigantesco cielo tejido que cubre el andador 20 de Noviembre, una de las arterias peatonales más transitadas del centro histórico. La intervención, de 220 metros de largo y más de ocho metros de ancho, fue elaborada por más de 250 mujeres y representa a las selecciones que disputarán partidos en la ciudad durante la Copa del Mundo.

La instalación conecta los Arcos de Zapopan con la Plaza de las Américas y la Basílica de Zapopan, convirtiéndose en una de las principales atracciones turísticas de la región. Sus colores y formas rinden homenaje a Corea del Sur, Chequia, México, Colombia, República Democrática del Congo, Uruguay y España, los países que tendrán actividad futbolística en la denominada Perla Tapatía.

La obra está inspirada en una gran serpiente asociada a la cultura azteca que parece desplazarse entre los árboles del paseo . A medida que avanza, el tejido cambia de tonalidades y diseños para representar elementos característicos de cada nación participante.

Entre los detalles más llamativos se encuentra el tramo dedicado a Corea del Sur, inspirado en el Taegeuk, símbolo central de su bandera que representa equilibrio y armonía. Colombia aparece reflejada a través del tradicional sombrero vueltiao; México, mediante una trama inspirada en la Piedra del Sol; España, con flores vinculadas al flamenco; y la República Democrática del Congo, con la figura del emblemático árbol baobab.

¡SIMPLEMENTE ESPECTACULAR! Así luce el Andador 20 de Noviembre en Zapopan de cara a la Copa del Mundo Bordados con los siete países que jugarán la justa en Guadalajara pic.twitter.com/gYyy13TFjQ

Mujeres crearon el cielo

Detrás de este proyecto se encuentra el colectivo Cielo Tejido, una organización nacida en Etzatlán, Jalisco, fundada por Lorena Ron y su madre, Paloma Siordia. Lo que comenzó como una iniciativa para embellecer espacios comunitarios terminó convirtiéndose en un movimiento artístico reconocido a nivel internacional.

CIELO 5 Guadalajara recibe el Mundial 2026 con un impresionante cielo tejido.

Actualmente, el colectivo reúne a más de 200 tejedoras que mantienen viva una tradición artesanal mientras desarrollan proyectos de gran escala. Su trabajo alcanzó notoriedad mundial en 2019, cuando obtuvieron un Récord Guinness tras confeccionar un pabellón tejido de 2.850 metros cuadrados que cubrió cuatro calles del centro de Etzatlán.

La proyección internacional de Cielo Tejido continuó con su participación en la Expo Universal de Dubái 2021, donde decoraron el pabellón de México. Además, llevaron sus creaciones a ciudades como Bruselas y Miami, e incluso participaron en el reconocido festival Burning Man, en el desierto de Nevada.

Con esta nueva intervención, Guadalajara no solo se prepara para recibir a miles de aficionados durante el Mundial 2026, sino que también exhibe al mundo una muestra de creatividad colectiva que une culturas, celebra la diversidad y destaca el valor del trabajo artesanal mexicano.