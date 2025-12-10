Golpe a la "flota en la sombra": así inutilizó un enjambre de drones ucranianos un petrolero ruso

Ucrania inutilizó este miércoles un petrolero ruso en el mar Negro mediante un ataque coordinado de drones navales. Mientras, la tensión en las rutas marítimas del conflicto sigue en aumento.

Según confirmó un funcionario del Servicio de Seguridad de Ucrania, el buque —identificado como Dashan , sancionado por la Unión Europea y el Reino Unido— navegaba con los transpondedores apagados rumbo al puerto ruso de Novorosíisk. Hoy varias explosiones impactaron en su popa y lo dejaron fuera de operación .

Es el tercer ataque en dos semanas contra embarcaciones que integran la llamada flota en la sombra rusa . Se trata de una red de barcos no regulados que, de acuerdo con Kiev, permite a Moscú exportar grandes volúmenes de petróleo y sostener su financiamiento bélico pese a las sanciones occidentales.

Tres fuentes de seguridad marítima confirmaron el daño al Dashan , aunque por el momento no se reportaron víctimas. Rusia no realizó comentarios. El incremento de estos ataques ya repercute en el sector naviero: los seguros de guerra para buques que cruzan el mar Negro se dispararon , con pólizas revisadas casi a diario a medida que se multiplican los incidentes en la zona.

Imágenes difundidas por autoridades ucranianas muestran a los drones marítimos acercándose a gran velocidad antes de detonar contra el casco del petrolero.

Putin relativizó el impacto y destacó el rol de India y China

En paralelo, el presidente ruso Vladimir Putin aseguró en una entrevista con India Today que el comercio de petróleo ruso solo experimentó “un ajuste menor” en los primeros nueve meses de 2025. Según el mandatario, China e India siguen siendo los principales destinos del crudo ruso, con el 47% y el 37% de las exportaciones respectivamente.

Putin destacó que la India continúa recibiendo petróleo ruso con normalidad y que las refinerías del país —entre ellas Jamnagar, la más grande del mundo— permiten que productos refinados vuelvan a insertarse en mercados internacionales, incluso en Europa y Medio Oriente.

El petrolero ruso Dashan fue atacado por drones navales ucranianos.

No obstante, las consultoras anticipan un escenario más complejo. De acuerdo con Vortexa, las exportaciones rusas de crudo podrían caer con fuerza en diciembre, tras la entrada en vigor de sanciones de Estados Unidos contra las petroleras Rosneft y Lukoil.

Además, Washington impuso en agosto aranceles de hasta el 50% a productos indios refinados con petróleo ruso, denunciando que Nueva Delhi funcionaba como una “puerta trasera” para el crudo sancionado.