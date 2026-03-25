25 de marzo de 2026 - 10:45

Ganó el "no": revés para Giorgia Meloni porque los italianos le rechazaron su reforma judicial

El resultado del referéndum constitucional altera el escenario rumbo a las elecciones del 2027. La reforma judicial era una histórica bandera de la derecha.

Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros de Italia

Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros de Italia

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En Milán (Italia), varias personas portan una pancarta que exige la dimisión de Giorgia Meloni mientras se reúnen para celebrar los resultados del referéndum sobre la reforma judicial, impulsado por el gobierno&nbsp;

En Milán (Italia), varias personas portan una pancarta que exige la dimisión de Giorgia Meloni mientras se reúnen para celebrar los resultados del referéndum sobre la reforma judicial, impulsado por el gobierno 

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Giorgia Meloni,&nbsp;presidenta del Consejo de Ministros de Italia

Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros de Italia

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Por Redacción Mundo

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El resultado marcó el primer gran traspié de la coalición de derecha que gobierna Italia desde octubre de 2022 y puso en cuestión uno de los proyectos centrales de su gestión.

“Los ciudadanos han decidido y respetamos su decisión”, afirmó Meloni en un mensaje difundido desde su casa, sin presentarse en la sede de gobierno. A pesar del revés, aseguró: “Seguiremos adelante”.

Una reforma de interés para Meloni que no logró respaldo social

La iniciativa buscaba modificar aspectos estructurales del sistema judicial italiano, históricamente cuestionado por su lentitud y burocracia.

Entre los cambios propuestos, se incluía la separación de las carreras de jueces y fiscales, actualmente bajo la figura de “magistrados”, y la división del Consejo Superior de la Magistratura, incorporando el sorteo como mecanismo de selección.

Aunque el Parlamento había aprobado la reforma en octubre, al tratarse de una modificación constitucional necesitaba la validación popular, ya que no alcanzó los dos tercios necesarios en el Congreso.

En Milán (Italia), varias personas portan una pancarta que exige la dimisión de Giorgia Meloni mientras se reúnen para celebrar los resultados del referéndum sobre la reforma judicial, impulsado por el gobierno
En Milán (Italia), varias personas portan una pancarta que exige la dimisión de Giorgia Meloni mientras se reúnen para celebrar los resultados del referéndum sobre la reforma judicial, impulsado por el gobierno

En Milán (Italia), varias personas portan una pancarta que exige la dimisión de Giorgia Meloni mientras se reúnen para celebrar los resultados del referéndum sobre la reforma judicial, impulsado por el gobierno

El rechazo fue impulsado por un amplio frente opositor, integrado por partidos políticos, asociaciones jurídicas y organizaciones civiles, que advirtieron sobre el riesgo de concentrar poder en el Ejecutivo y debilitar los controles institucionales.

La líder del Partido Democrático, Elly Schlein, destacó el rol del electorado joven: “Los jóvenes han hecho la diferencia”. Según datos de la campaña, el “no” fue mayoritario entre votantes de hasta 40 años.

Desde la oposición también llegaron críticas más duras. El exprimer ministro Matteo Renzi afirmó que el resultado representa “un aviso de desalojo” para el gobierno.

El rechazo a la medida que impulsaba Meloni tuvo especial fuerza en el sur del país. En Nápoles, el “no” alcanzó un contundente 70%.

En el norte, el panorama fue más dividido: regiones como Véneto y Friuli-Venecia Julia se inclinaron por el “sí”, mientras que Piamonte se sumó al rechazo.

Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros de Italia
Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros de Italia

Giorgia Meloni, presidenta del Consejo de Ministros de Italia

En paralelo, el líder del Movimiento 5 Estrellas, Giuseppe Conte, planteó que el resultado abre una nueva etapa política: “No hay dudas que debemos derrotar a la centroderecha en las urnas”.

Para analistas internacionales, el resultado altera el escenario rumbo a las elecciones parlamentarias del 2027. La reforma judicial era una bandera histórica de la derecha italiana, impulsada desde los tiempos de Silvio Berlusconi.

Incluso fuera de Italia hubo participación: en Argentina, unos 820.000 ciudadanos con nacionalidad italiana estuvieron habilitados para votar por correo.

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