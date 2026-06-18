Fundó un país a los 17 años, creó pasaportes y hoy gobierna una nación que nadie reconoce

Wyatt Beck, su joven fundador, asegura tener listos pasaportes y moneda propia para un territorio de 205 hectáreas donde el progreso importa más que la política tradicional.

Wyatt Beck, un adolescente de 17 años, es el fundador de un nuevo país, Gapla, el microestado más reciente ubicado entre Serbia y Croacia. Situado en una zona de "tierra de nadie" a orillas del Danubio, este proyecto busca fomentar la paz y el progreso frente a la política tradicional, operando principalmente desde plataformas digitales.

Gapla abarca una superficie de 205 hectáreas, un tamaño similar al parque más grande de Hamburgo, y se asienta sobre una franja de tierra olvidada tras la desintegración de la antigua Yugoslavia. Aunque Serbia y Croacia mantienen disputas territoriales, este sector permanece técnicamente sin reclamos, lo que permitió a Beck proclamar la soberanía de su nación. Lo curioso es que su fundador jamás ha pisado este terreno fangoso, gestionando la diplomacia desde California.

Embed - We created a country as teenagers—and even got invited to speak at the UN. Soberanía digital en la "tierra de nadie" del Danubio El proyecto no carece de infraestructura administrativa básica. Beck afirma que la nación ya cuenta con pasaportes, matrículas vehiculares, una bandera oficial y su propio sitio web. Sin embargo, la realidad de estos estados modernos es predominantemente digital. Funcionan como comunidades en Discord y foros de negociación en Reddit, donde el territorio físico actúa meramente como una herramienta de legitimación superficial ante la comunidad internacional.

A diferencia de proyectos vecinos como Liberland, que se rige por tecnología blockchain y exige inversiones en criptomonedas para obtener la ciudadanía, Gapla asegura buscar la armonía entre grupos étnicos. Sus fundadores recalcan que su interés principal reside en las ideas de sus ciudadanos potenciales más que en su capital financiero, bajo la premisa de centrarse en el progreso y no en la política. No obstante, el microestado ya posee su propia criptomoneda, aunque el gobierno se distancia de las inversiones bajo responsabilidad del usuario.

image La intervención de MrBeast El alcance de esta iniciativa ha llegado a oídos de grandes figuras de internet. La empresa de MrBeast, el YouTuber más seguido del mundo, contactó recientemente a Beck para consultar cómo podrían participar en el proyecto.

Embed Esto refuerza la idea de que los microestados actuales sirven como una simulación de la vida real o experimentos filosóficos sobre lo que define a un buen estado fuera del peso del pasado. Gapla representa la evolución de un proyecto anterior de Beck que, tras ser renovado, encontró su lugar definitivo en el mapa europeo.