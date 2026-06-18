18 de junio de 2026 - 09:34

Es oficial: comienza el servicio militar para los nacidos en el año 2008

La medida busca integrar a jóvenes de 18 años en un modelo de adiestramiento de 30 días sin abandonar su vida civil, fomentando la disciplina y el compromiso.

Servicio militar obligatorio: a quienes alcanza y cuándo comenzará a implementarse.&nbsp;

Servicio militar obligatorio: a quienes alcanza y cuándo comenzará a implementarse. 

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Por Cristian Reta

El Gobierno ha declarado de forma oficial la puesta en marcha de un sistema de formación militar dirigido específicamente a los jóvenes nacidos en el año 2008. Esta iniciativa, publicada recientemente en el diario oficial, busca ampliar la base de apoyo a las instituciones de defensa mediante un modelo de participación que prioriza la formación en valores y la responsabilidad ciudadana.

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La convocatoria actual contempla la apertura de 500 plazas destinadas a la reserva voluntaria, permitiendo que hombres y mujeres se vinculen temporalmente a las fuerzas armadas. A diferencia de lo que ocurría en décadas anteriores, este sistema se basa en la disponibilidad y no requiere un abandono permanente de las actividades cotidianas, estudios o empleos de los seleccionados.

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¿Cómo funciona el nuevo servicio militar voluntario en España?

La medida implementada en España a través del BOE no supone el regreso del servicio militar obligatorio suspendido en 2001. Se trata de un modelo profesional apoyado en reservistas para fortalecer la estructura de defensa. La decisión responde a tensiones internacionales, siguiendo ejemplos de países como Letonia, que recuperó la obligatoriedad, o Alemania, con registros forzosos para jóvenes.

Los aspirantes seleccionados deben superar una instrucción básica y específica que no excede los 30 días de duración. Tras esta fase, los jóvenes adquieren la condición de Reservistas Voluntarios y firman un compromiso de disponibilidad por tres años. Según su nivel académico, los participantes acceden a categorías como soldado, sargento o alférez, aportando sus capacidades en misiones nacionales o internacionales.

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Requisitos para ingresar al servicio militar

Para ingresar es necesario tener la nacionalidad, carecer de antecedentes penales y acreditar buena conducta ciudadana. El Ministerio de Defensa busca fomentar la participación femenina y transmitir valores de disciplina y compromiso con la defensa. Esta apertura forma parte de un paquete de más de 2.800 vacantes para distintas escalas de la estructura militar aprobadas para 2026.

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