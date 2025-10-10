Fuerte estallido en planta de explosivos militares en Estados Unidos dejó varios muertos y desaparecidos

Varias personas murieron y al menos 13 están desaparecidas este viernes por la mañana luego de la explosión ocurrida en una fábrica de explosivos militares en el estado de Tennessee, en Estados Unidos .

La explosión ocurrió a las 07:45 hora local, dijo hoy en conferencia de prensa el alguacil del condado de Humphreys, Chris Davis. “Podemos confirmar que tenemos algunos fallecidos” , expresó. Al menos 13 personas están desaparecidas, dijo a ABC News el alcalde del condado de Hickman, Jim Bates.

La compañía, Accurate Energetic Systems, LLC, está ubicada al suroeste de Nashville, Tennessee, y se especializa en la producción de explosivos militares , dijo a CNN la oficina del alguacil del condado de Humphreys.

Algunos residentes cercanos informaron que encontraron escombros y restos de materiales en sus patios, incluso a varios kilómetros del lugar del epicentro.

Lauren Roark, vecina de McEwen, contó a ABC News que descubrió “grandes pedazos de un material similar al aislamiento” en su propiedad, los cuales ya fueron notificados a las autoridades correspondientes.

Por su parte, el sheriff Davis recalcó que las labores de rescate y contención se enfocan principalmente en localizar a los empleados desaparecidos y proteger a sus familias. “Estamos tratando de actuar con la mayor sensibilidad posible hacia los familiares, tomándonos el tiempo que haga falta”, declaró.

Múltiples agencias se encuentran en el lugar de los hechos y están trabajando para evaluar y contener el incendio, pero en este momento se encuentran a distancia de la zona inmediata por temor a explosiones secundarias, dijo la oficina del alguacil.

La Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, la Agencia de Seguridad Nacional y la Oficina de Investigación de Tennessee se encuentran entre las agencias en el lugar, dijo Davis.