Francia reconoció a Palestina en la ONU y pidió concretar "la solución de dos Estados"

La declaración fue realizada por el presidente Emmanuel Macron. “Ha llegado el momento. No podemos esperar más”, afirmó el mandatario.

El presidente francés, Emmanuel Macron, declaró este lunes en una reunión de las Naciones Unidas sobre la solución de dos Estados que su país reconoce al Estado de Palestina, uniéndose a la mayoría de los demás Estados miembros de la ONU que ya lo han hecho.

“Declaro hoy que Francia reconoce al Estado de Palestina”, declaró el mandatario en la Conferencia Internacional de Alto Nivel para la Solución Pacífica de la Cuestión de Palestina y la Implementación de la Solución de Dos Estados, copresidida por Francia y Arabia Saudita.

“Ha llegado el momento. No podemos esperar más”, declaró, y añadió que “queremos dos Estados en paz y seguridad, uno junto al otro”. Con el reconocimiento de Francia, más de 150 países han anunciado su reconocimiento del Estado de Palestina.

Países que reconocieron a Palestina El domingo, Reino Unido, Canadá, Australia y Portugal reconocieron formalmente al Estado de Palestina para impulsar una “solución de dos Estados”, mientras Israel seguía adelante con su ofensiva y anexión en Gaza a pesar de la creciente condena internacional.

“El conflicto israelí-palestino lleva generaciones sin resolverse”, declaró el Secretario General de la ONU, António Guterres, en su discurso durante la reunión, celebrada en la jornada inaugural de la Semana de Alto Nivel de la Asamblea General de la ONU.