Francia confirmó su primer caso de ébola en la historia y aísla a otras cinco personas por precaución

Francia confirmó este miércoles el primer caso de ébola detectado en su país desde que existe registro de la enfermedad. El paciente es un médico que regresó recientemente desde la República Democrática del Congo, donde se desarrolla uno de los brotes más importantes de los últimos años .

El ébola llegó a Francia: lo que se sabe del primer caso importado

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Las autoridades sanitarias informaron que el hombre arribó a París el martes en un vuelo comercial procedente de Kinshasa. Según el Ministerio de Salud francés, al momento de embarcar presentaba únicamente “dolores de cabeza” y no mostraba otros síntomas graves compatibles con la enfermedad.

Cabe mencionar que este caso también es el primero de la fiebre hemorrágica mortal identificado fuera del continente africano durante el brote actual, que también ha afectado a Uganda.

Las autoridades francesas identificaron y aislaron este miércoles a cinco personas que pudieron haber estado expuestas al ébola después de compartir un vuelo con un médico que dio positivo al virus.

La ministra de Salud francesa, Stephanie Rist, dijo que el médico trabajó en la República Democrática del Congo antes de regresar a Francia. De acuerdo con la ministra, el paciente es un “doctor experimentado que regresaba de una misión” y que no sabía que portaba el virus.

“No presentaba síntomas cuando abordó el avión, y no era contagioso… Puesto que es doctor, al presentar dolor de cabeza en el avión, dio la voz de alerta” para que pudiera ser atendido a su llegada en París. El hombre fue aislado en un hospital tan pronto como aterrizó su avión y permanecerá ahí “durante 21 días, lo que dura el período de incubación”, agregó la funcionaria.

De acuerdo con las autoridades de salud congolesas, el número acumulado de casos confirmados en el país ha subido a 1.094. El Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades estima que el riesgo de infección para las personas que viven en Europa es muy bajo.

Comunicado oficial: “Empeoró durante el vuelo”

Como se mencionó anteriormente, es la primera vez que Francia detecta el ébola. Aun así, es importante remarcar que en 2014 -durante un brote en África occidental- dos pacientes fueron trasladados a Francia, pero habían sido diagnosticados en el extranjero, recordó el sitio RFI.

El paciente, que llegó a París el martes, “embarcó en un vuelo comercial procedente de Kinshasa y era prácticamente asintomático, salvo por dolores de cabeza”, según informó el ministerio.

El estado del médico “empeoró ligeramente durante el vuelo”, tras lo cual el paciente fue inmediatamente aislado y puesto bajo atención médica al aterrizar en París, incluso antes de que la enfermedad fuera identificada oficialmente, añadió el ministerio.

El paciente se encontraba en “estado estable” con una carga viral “muy baja”, añadió el ministerio.

El médico viajó en un vuelo de Air France, según informó la aerolínea, que añadió haber facilitado la lista de pasajeros a las autoridades. “Las autoridades sanitarias se están encargando de contactar con estos pasajeros”, declaró Air France.

La oficina del primer ministro Sébastien Lecornu declaró que estaba siguiendo la situación “muy de cerca”, pero el Ministerio de Sanidad recalcó que el riesgo de transmisión seguía siendo bajo.

ALIMA (Alianza para la Acción Médica Internacional), una organización médico-humanitaria internacional, afirmó que el paciente era uno de sus médicos.