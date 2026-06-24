El ébola llegó a Francia: lo que se sabe del primer caso importado

Francia detectó el primer caso positivo de enfermedad por virus del ébola , correspondiente a un médico humanitario que regresaba de una misión en la República Democrática del Congo (RDC) , zona donde el virus se encuentra en circulación activa, informó este miércoles el Ministerio de Salud.

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El paciente fue atendido de inmediato a su llegada al territorio francés y trasladado a un centro hospitalario especializado en enfermedades infecciosas de alta transmisibilidad, según las autoridades sanitarias, que precisaron en un comunicado que el médico se encuentra en estado estable.

Según EFE, el Ministerio de Salud francés subrayó que se activaron de forma inmediata los protocolos de seguridad sanitaria, incluyendo el aislamiento del paciente y su traslado en condiciones controladas, con el objetivo de evitar cualquier riesgo de contagio.

Francia dispone de infraestructuras especializadas para el manejo de enfermedades altamente contagiosas, con unidades hospitalarias dotadas de sistemas de presión negativa y estrictas medidas de bioseguridad, subrayó el Ministerio de Salud.

Paralelamente, se puso en marcha una investigación epidemiológica para identificar a las personas que pudieron haber tenido contacto con el caso confirmado. Estos contactos serán localizados por la agencia regional de salud y deberán cumplir un aislamiento domiciliario de 21 días, con seguimiento médico durante todo el periodo.

Médicos portando trajes de protección mientras son desinfectados previo al entierro de una víctima de ébola, en Mongbwalu, República Democrática del Congo (RDC). Médicos portando trajes de protección mientras son desinfectados previo al entierro de una víctima de ébola, en Mongbwalu, República Democrática del Congo (RDC). Noticias de Argentina

El anuncio se produce tras la declaración de una Emergencia de Salud Pública de Importancia Internacional (ESPII) por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) el pasado 17 de mayo, en respuesta a la circulación del virus en el este de la RDC.

En este contexto, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC) mantiene su evaluación de riesgo como bajo para viajeros que se desplazan a zonas de transmisión activa y muy bajo para la población general en Europa.

Las autoridades reforzaron asimismo el sistema de seguimiento sanitario para cooperantes franceses que regresan de zonas de riesgo, concluyó el Ministerio en su nota.

ébola

Se trata de la primera vez que se diagnostica un caso de ébola en Francia. En 2014, durante una gran epidemia en África occidental, dos pacientes fueron recibidos en territorio francés pero habían sido diagnosticados en el extranjero.

La OMS indicó recientemente que la transmisión se está acelerando en la RDC a pesar de las medidas de respuesta sanitaria.

Según cifras oficiales, se han identificado 896 casos, incluidas 232 muertes, pero los expertos consideran muy probable que la cifra sea mayor.

Qué es el ébola y por qué es tan preocupante

La enfermedad por el virus del ébola es una enfermedad infecciosa grave que se propaga entre humanos por transmisión de persona a persona.

La infección se produce por contacto directo o indirecto con la sangre u otros líquidos o secreciones corporales (heces, orina, saliva, semen) de personas infectadas, solo cuando éstas presentan síntomas. El virus del ébola no se transmite a través del aire. Aunque la enfermedad suele tener una letalidad alta, en el actual brote de ébola la tasa se ubica entre el 55% y 60%.

Desde que se detectó por primera vez en 1976 en una aldea cercana al río Ébola, en la República Democrática del Congo (antigua Zaire), los brotes de Ébola se registraron en distintas zonas de África.

El tratamiento de apoyo precoz con rehidratación y el tratamiento sintomático mejoran la supervivencia. Todavía no hay ningún tratamiento aprobado que neutralice el virus de forma demostrada, pero están en fase de desarrollo diversas formas de hemoterapia, inmunoterapia y farmacoterapia.