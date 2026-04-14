El protagonista es el duiker azul de Pemba , un antílope diminuto y extremadamente esquivo que vive en un bosque nativo de la isla tanzana de Pemba , en el archipiélago de Zanzíbar. Mide 30 centímetros a la altura del hombro y fue detectado gracias a unas 20 cámaras trampa colocadas a fines de enero en la Reserva Forestal de Ngezi .

Según la psicología, las personas criadas en los 60 y 70 desarrollaron una resiliencia hoy casi desaparecida

Si tenés frascos de perfume guardados, tenés un tesoro: el paso a paso para convertirlos en 2 objetos útiles

Son sitios elegidos con ayuda de guardaparques que sabían leer senderos casi invisibles entre la vegetación espesa.

Las imágenes mostraron que los duikers no estaban confinados a un rincón perdido del bosque.

Según el relevamiento citado por Mongabay, fueron detectados en al menos la mitad de la reserva, un dato que cambió el tono de la búsqueda: ya no se trataba solo de probar que sobrevivían, sino de comprobar que todavía conservan una distribución relativamente amplia dentro de ese refugio.

Esa noticia pesa más porque el bosque de Ngezi–Vumawimbi es el mayor parche de vegetación natural que queda en Pemba , un sitio clave para la biodiversidad de la isla.

Fotografiaron por primera vez a una diminuta antílope de la que no se tenía información hace 20 años (1)

La gran pregunta no está resuelta: qué animal es exactamente

Acá aparece una segunda capa que vuelve al hallazgo todavía más interesante. El duiker azul de Pemba podría ser una subespecie del duiker azul del continente africano, pero eso todavía no está confirmado.

Fotografiaron por primera vez a una diminuta antílope de la que no se tenía información hace 20 años (1)

Los investigadores también encontraron heces del animal, y esas muestras podrían servir para estudiar su ADN y responder una duda de fondo: si esta población llegó a la isla por introducción humana hace más de un siglo o si, por el contrario, lleva milenios aislada y representa una forma insular distinta. Esa diferencia no es menor, porque cambiaría por completo su peso biológico y conservacionista.

Por qué estas fotos pueden cambiar el futuro del bosque

Si se confirma que el duiker azul de Pemba es una forma única, su valor para la conservación crecería mucho.

Y el contexto importa: un estudio publicado en Oryx señaló que en Ngezi–Vumawimbi se confirmó una pequeña población de duiker azul, actualmente amenazada por la caza furtiva, y advirtió que una de las zonas más ricas en diversidad vegetal está destinada al desarrollo de un nuevo resort turístico.

Las cámaras no solo fotografiaron un animal raro: también le dieron fuerza a una discusión urgente sobre qué se protege y qué se pierde en uno de los últimos grandes bosques nativos de Pemba.

El hallazgo vale incluso más por todo lo que todavía no se sabe

Eso es, en el fondo, lo que vuelve tan potente a esta historia. Las fotos no cierran el misterio: lo abren. Confirman que el antílope existe, que sigue moviéndose entre los fragmentos de bosque y que todavía hay piezas esenciales de su historia natural que no están resueltas.

En una isla donde sobreviven especies únicas de aves, murciélagos y plantas, registrar a este pequeño mamífero puede terminar siendo mucho más que una buena imagen: puede convertirse en una prueba clave para defender un ecosistema entero.