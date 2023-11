Fiona, la oveja escocesa que pasó más de dos años aislada en una zona rocosa en Escocia, ahora disfruta de una nueva y apacible vida en una granja cerca de la localidad de Dumfries. La historia de Fiona la convirtió en una de las ovejas más famosas del mundo.

Rescatada por un grupo de voluntarios después de su largo período de aislamiento, Fiona ahora comparte su hogar en la granja Dalscone con dos compañeras inseparables llamadas Amy y Dozi. Después de tantos meses en soledad, la reintroducción de Fiona a la vida normal de una granja fue gradual, permitiéndole adaptarse a su entorno y a la compañía de otras ovejas.

Fiona ahora vive en una granja acompañada de Amy y Dozi. Foto: Jamie Williamson.

El granjero Ben Best, a cargo de Dalscone Farm, mencionó que Fiona estuvo sola durante mucho tiempo, por lo que decidieron tomar su reintegración con calma. En cuanto a su comportamiento diario, Best destacó que Fiona “simplemente rumia y tiene su pequeño lecho de paja donde le gusta recostarse”, mostrando su amor por la vida en la granja.

Fiona, la oveja escocesa rescatada después de dos años de aislamiento, disfruta de una nueva vida en una granja. Foto: Facebook.

Jill Turner, la kayakista que descubrió a Fiona y alertó al mundo sobre su triste situación, planea visitarla el próximo mes. Best expresó su agradecimiento a Turner, ya que si no hubiera sido por ella, Fiona seguiría varada en el fondo del acantilado: “Será una pequeña reunión agradable porque si no fuera porque Jill la encontró, Fiona todavía estaría varada en el fondo de ese acantilado”, dijo el granjero.

LA HISTORIA DE FIONA, LA OVEJA MÁS SOLITARIA DEL MUNDO

El animal estuvo aislado durante dos años en un acantilado de Escocia donde era casi imposible acceder. Su historia había captado la atención de miles de ciudadanos.

Según informó diario Clarín, Fiona estaba al pie de los acantilados del Cromarty Firth. Luego de que más de 50 mil personas firmaran una petición para salvarla, cinco escaladores bien equipados lograron sacarla.

La misión de rescate fue organizada por Cammy Wilson, un esquilador de ovejas de YouTube de Ayrshire. “Ahora irá a un lugar muy especial que muchos de ustedes conocen muy bien, donde podrán verla prácticamente todos los días”, explicó Wilson a la BBC.

