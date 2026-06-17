Fenómeno único en Roma: descubren cangrejos gigantes que evolucionaron aislados durante siglos

Investigaciones de 2025 confirman que estos crustáceos habitan los canales de los Mercados de Trajano, midiendo ocho centímetros tras siglos de aislamiento.

Roma oculta en su subsuelo una de las colonias biológicas más inusuales del continente. Lejos de los litorales marinos, un grupo de cangrejos fluviales gigantes habita los antiguos canales de drenaje de los Foros Imperiales. Estos crustáceos han permanecido aislados del mundo exterior desde los tiempos del Imperio Romano, desarrollando características físicas únicas.

Italia alberga más de 70 especies de cangrejos, desde el común del Mediterráneo hasta el invasor cangrejo azul que preocupa actualmente en el Delta del Po. Sin embargo, la mayor sorpresa biológica del país no se encuentra en las costas marinas ni en los criaderos de moluscos, sino en el corazón de la capital. En los conductos de los Mercados de Trajano y la Basílica Ulpia, una colonia de cangrejos fluviales ha prosperado durante más de diez siglos sin contacto con otras poblaciones exteriores.

image Un ecosistema milenario bajo los Mercados de Trajano Detectados por primera vez en 1997, estos crustáceos volvieron al centro de la actualidad científica tras estudios realizados en 2023 y la primavera de 2025. A diferencia de los cangrejos de río convencionales que habitan lagos o torrentes del interior del país, esta población vive en el complejo sistema de alcantarillado y drenaje de la Antigua Roma. El hábitat acuático constante de las ruinas imperiales les ha proporcionado un entorno favorable para una evolución totalmente diferenciada y aislada del exterior.

La característica más impactante de estos ejemplares es su tamaño fuera de lo común para su especie. Mientras que un cangrejo de río normal tiene un caparazón de aproximadamente cuatro centímetros, los especímenes de los Foros Imperiales alcanzan los ocho centímetros, duplicando la medida estándar. Los investigadores sostienen que este gigantismo es producto directo de un aislamiento genético que comenzó hace más de mil años, probablemente desde el fin del Imperio Romano. Al no mezclarse con las colonias de la Reserva de la Insugherata o el Parque de la Vía Appia Antica, desarrollaron adaptaciones morfológicas específicas a la vida en el subsuelo.

Embed - Granchi giganti nei sotterranei di Roma: colonia millenaria scoperta ai Fori Imperiali ¿Los cangrejos fluviales gigantes son peligrosos? Estos cangrejos no representan un peligro para los humanos ni son letales, aunque su presencia es considerada un fenómeno increíble por la comunidad científica. El hecho de que hayan sobrevivido en un entorno urbano tan denso utilizando infraestructuras de ingeniería romana demuestra una resiliencia biológica inesperada frente al desarrollo moderno.

Mientras la atención mediática se enfoca en el buey de mar o el cangrejo peloso por su alto valor gastronómico en las zonas costeras, esta colonia milenaria permanece como un registro genético único bajo el pavimento de la Roma moderna.