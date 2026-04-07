7 de abril de 2026 - 11:01

Estos países de América Latina mantendrán libres de aranceles las descargas online de música, libros y películas

Tras el fracaso de las negociaciones mundiales el 31 de marzo, un bloque liderado por EE. UU. e integrado por Argentina decidió mantener la gratuidad aduanera de forma voluntaria.

Se mantiene la gratuidad aduanera de descargas online en 23 países de América Latina.

Se mantiene la gratuidad aduanera de descargas online en 23 países de América Latina.

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Por Cristian Reta

Argentina se sumó a un grupo de 23 naciones de América Latina que mantendrán la prohibición de aplicar aranceles a las descargas digitales de libros, juegos, música y películas. La decisión surge tras el vencimiento de la moratoria global de la Organización Mundial del Comercio (OMC) el pasado 31 de marzo, luego de un fracaso en las negociaciones entre sus miembros.

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Esta medida protege los bienes "desmaterializados" que circulan por la red y que antes, en formato físico, estaban sujetos a controles de aduana. Ante la incapacidad de los 166 estados miembros de la OMC para llegar a un consenso, varios países decidieron avanzar de forma independiente para garantizar la estabilidad de la economía digital.

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El fin de un pacto histórico y la reacción de Argentina

La prohibición de imponer aranceles a las transmisiones digitales existía desde 1998, coincidiendo con el inicio del auge de este sector. Sin embargo, la última reunión ministerial en Camerún terminó sin acuerdo debido a que Estados Unidos exigía una prórroga de más de cuatro años, mientras que otros países, liderados por Brasil, solo aceptaban una extensión de dos años.

Ante este escenario sin precedentes, Argentina, junto a socios regionales como México, Perú, Uruguay, Chile y Estados Unidos, emitió una declaración voluntaria para seguir aplicando la moratoria de forma permanente entre ellos. Otro grupo de 66 países, entre los que se encuentra la Unión Europea, aceptó una prórroga similar pero de carácter provisional.

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Impacto en las pymes y el consumo digital cotidiano

La caída de la moratoria global generó alertas en la Cámara Internacional de Comercio, que advirtió sobre la fragmentación del sector digital. De no existir estos acuerdos voluntarios, se pasaría de un acceso abierto a un mosaico de normas nacionales que aumentaría el costo de las herramientas y servicios digitales para los consumidores y los creadores independientes.

Los productos alcanzados por este beneficio incluyen:

  • Descargas de libros digitales y aplicaciones.
  • Videojuegos y música en línea.
  • Películas en plataformas de continuo (streaming).
  • Contratos y diversos servicios transmitidos por internet.

El representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, criticó la postura de los países que dejaron expirar el acuerdo, señalando que la decisión de Argentina y los demás socios es la correcta para fomentar la innovación. Las negociaciones globales sobre este tema continuarán en Ginebra a principios de mayo, pero por ahora, el pacto plurilateral asegura que las descargas digitales entre los países firmantes sigan libres de aranceles aduaneros.

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