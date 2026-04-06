Alerta en América Latina: desaparece un turista francés de 70 años en el Pacífico

El Sistema Nacional de Protección Civil ordenó el cierre de las playas Juan Hombrón y Santa Clara debido a oleajes intensos que se extenderán hasta la medianoche de este domingo.

Un turista francés de 70 años permanece desaparecido en la playa El Estero, en la provincia de Veraguas, tras ingresar al mar durante un fuerte evento de mar de fondo. Las autoridades rescataron a otras cuatro personas, incluidos dos menores, quienes ignoraron la alerta de peligro en el litoral Pacífico.

El fenómeno meteorológico genera oleajes de intensidad moderada a fuerte, provocando peligrosas corrientes de resaca y rompientes que representan un riesgo crítico para los bañistas. Según el reporte del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), las condiciones actuales podrían incrementar la posibilidad de inundaciones en zonas costeras.

Riesgos por mar de fondo y cierre de playas La vigilancia se ha extremado en diversos puntos del país. En la provincia de Coclé, las autoridades decidieron cerrar los accesos a las playas de Juan Hombrón y Santa Clara para evitar nuevos incidentes. En la Costa Arriba de Colón, más de veinte personas fueron desalojadas de playa La Angosta tras la colocación de la bandera roja, una señal que prohíbe terminantemente la entrada al agua.

image Los rescates realizados durante el Sábado Santo evidenciaron la imprudencia de algunos turistas. Dos menores fueron sacados del agua en San Carlos tras hacer caso omiso a las señales de advertencia, mientras que otros dos adultos fueron auxiliados en Veracruz bajo condiciones de oleaje extremo. Los expertos recomiendan a las embarcaciones pequeñas navegar con precaución y atender estrictamente los avisos marítimos.

Ataque de abejas en el vía crucis Además de los peligros en el mar, el fin de semana largo sumó otra emergencia masiva. En Penonomé, más de un centenar de personas fueron atacadas por abejas africanizadas mientras realizaban un vía crucis. El incidente obligó al traslado de decenas de heridos hacia el Hospital Aquilino Tejeira y otros centros médicos locales.