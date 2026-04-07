7 de abril de 2026 - 09:54

Cuáles son los 3 países de América Latina con el salario mínimo más alto: superan los US$600 mensuales

Costa Rica encabeza la lista regional con un ingreso básico de 751 dólares, mientras que la mayoría de las economías sudamericanas no alcanzan los 400 dólares mensuales.

Estos son los 3 países latinos con el salario mínimo más alto.

Estos son los 3 países latinos con el salario mínimo más alto.

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Por Cristian Reta

América Latina inicia el 2026 con desigualdades marcadas en los ingresos de su fuerza laboral formal. Aunque se registran aumentos salariales para mitigar la inflación, solo un grupo reducido de países logra superar el umbral de los 600 dólares mensuales gracias a su estabilidad macroeconómica y políticas de ajuste técnico.

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El salario mínimo legal se mantiene como el indicador principal de las condiciones de vida en el continente. De acuerdo con los últimos reportes, la mayoría de las naciones ha logrado sostener o incluso aumentar el valor real de sus pagos básicos, a pesar de los contextos de bajo crecimiento económico que atraviesan.

El podio de los salarios más altos en 2026

1) Costa rica

Costa Rica se ubica en el primer lugar del ranking regional con un salario de 751 dólares mensuales para ocupaciones no calificadas. Este valor entró en vigencia el 1 de enero de este año y representa una ventaja competitiva considerable frente a sus vecinos de Centroamérica y el resto del continente.

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2) Uruguay

En el segundo puesto aparece Uruguay, que consolidó un ingreso mensual de aproximadamente 648 dólares tras ajustes acordados entre el gobierno, empresarios y sindicatos.

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3) Panamá

El podio lo completa Panamá, con un salario promedio cercano a los 637 dólares, cifra que varía según la actividad económica específica del trabajador.

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La compleja situación de Argentina en el mapa salarial

En el caso de Argentina, el panorama muestra un rezago importante respecto a los líderes regionales. A partir de enero de 2026, el Salario Mínimo Vital y Móvil se situó en los 341.000 pesos argentinos, lo que equivale a unos 233 dólares para quienes cumplen la jornada legal completa.

Esta cifra representa un incremento de apenas el 1,85% frente a los valores registrados en diciembre del año anterior. La posición argentina refleja las dificultades para recuperar el poder adquisitivo en dólares, ubicándose incluso por debajo de países como Brasil, donde el básico es de 295 dólares, o Perú, que registra 335 dólares mensuales.

El contraste es todavía más fuerte cuando se observa el ranking global de este año. Mientras las economías latinoamericanas luchan por superar los 600 dólares, países como Luxemburgo establecen estándares sin precedentes con salarios mínimos que superan los 3.100 dólares mensuales para empleados sin especialización.

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