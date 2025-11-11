11 de noviembre de 2025 - 19:11

Estados Unidos envió el portaviones más grande del mundo al Caribe para frenar el narcotráfico

La decisión de Donald Trump reavivó las tensiones con Venezuela, cuyo gobierno denunció una maniobra para derrocar a Nicolás Maduro.

El portaaviones USS Gerald R. Ford, de Estados Unidos.

El portaaviones USS Gerald R. Ford, de Estados Unidos.

Foto:

EFE
Por Redacción Mundo

El portaviones más grande del mundo, el USS Gerald Ford, se sumó al operativo naval de Estados Unidos para combatir el narcotráfico en América Latina y el Caribe.

El despliegue militar, que incluye buques de guerra, un submarino nuclear y aviones F-35, reavivó las tensiones con Venezuela, cuyo gobierno denunció que se trata de una maniobra de presión política con el fin de provocar la salida del presidente Nicolás Maduro.

El Comando Sur de las Fuerzas Navales estadounidense afirmó que la nave, cuyo despliegue se ordenó hace casi tres semanas, ya ingresó en la zona de responsabilidad del equipo que opera en la región. Según DW, la operación busca frenar el tráfico de drogas procedente de Latinoamérica.

Fotografía de archivo de aviones transportados en el portaviones de Estados Unidos USS Gerald R. Ford.
Fotografía de archivo de aviones transportados en el portaviones de Estados Unidos USS Gerald R. Ford.

Fotografía de archivo de aviones transportados en el portaviones de Estados Unidos USS Gerald R. Ford.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el despliegue del Ford el mes pasado, que se suma a los ocho buques de guerra, un submarino nuclear y aviones F-35 que ya se encontraban en el Caribe.

El Ford, que entró en servicio en 2017, es el portaaviones más nuevo de Estados Unidos y el más grande del mundo, con más de cinco mil marineros a bordo.

El Pentágono confirmó la llegada del portaviones, que fue informada por primera vez por Reuters, y afirmó en un comunicado que ayudaría a “desarticular el tráfico de narcóticos y degradar y desmantelar las organizaciones criminales transnacionales”, agrega DW.

Madura asegura que quieren derrocarlo

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha alegado en repetidas ocasiones que el refuerzo militar estadounidense tiene como objetivo derrocarlo del poder. En agosto, Washington duplicó a 50 millones de dólares la recompensa por información que condujera a la detención de Maduro, al que acusa de tener vínculos con el narcotráfico y grupos criminales.

El ejército estadounidense ha llevado a cabo al menos 19 ataques hasta la fecha contra embarcaciones sospechosas de traficar con drogas en el Caribe y en la costa pacífica de América Latina, matando al menos a 76 personas.

