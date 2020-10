Escándalo político en Tailandia por la expulsión de la primera diputada transgénero del parlamento

El parlamento tailandés perdió a su primera diputada transgénero hoy después de que el tribunal constitucional revocara su escaño.

Tanwarin Sukkhapisit, antiguo actor y cineasta, fue una pionera de la comunidad LGBT cuando ganó el año pasado un escaño en el parlamento para el partido Future Forward. Pero el partido fue disuelto en febrero de 2020, una decisión que agravó el descontento de la oposición y llevó a los militantes prodemocracia a exigir la dimisión del gobierno.

Decenas de sus diputados, entre ellos Tanwarin, se unieron a otra formación -el partido Move Forward- pero un juez decidió el miércoles que, como “accionista de una sociedad de medios”, había violado la ley electoral y debía abandonar su escaño.

“No me sorprende, me lo esperaba” , dijo Tanwarin, añadiendo que ella no creía que la decisión estaba relacionada con su identidad de género. “Continuaré luchando por la comunidad LGBT”, dijo.

La comunidad transgénero de Tailandia se enfrenta a discriminaciones en la educación y el trabajo.

El parlamento tailandés tiene otros tres diputados transgénero.

Tanwarin es la última víctima de una ley que muchos presentan como un arma política utilizada por el gobierno. “Intentan utilizar un mecanismo jurídico contra todos aquellos sospechosos de apoyar al movimiento (prodemocracia)”, estima el politólogo Titipol Phakdeewanich.

Desde hace meses se celebran manifestaciones casi diarias en la capital tailandesa, mientras que los militantes reclaman la dimisión del gobierno y piden reformas de la monarquía.