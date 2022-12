Es multimillonaria y quiere regalar el 90% de su fortuna porque es heredada: “No trabajé un solo día por ella”

Muchas veces se critica a las personas que “han nacido en una cuna de oro” y no han tenido que rebuscárselas para crecer y sustentarse económicamente. Aunque lo extraño es escuchar que esta percepción la tenga uno de esos “afortunados”. Marlene Engelhorn es una futura multimillonaria pero tiene la firme de creencia de que no la ha obtenido de manera justa y siente el deseo de hacer algo al respecto.

“No he trabajado ni un día por mi herencia y no pago ni un centavo por ella. Ya es hora de que me hagan pagar impuestos”, afirmó la mujer de 30 años. Marlene es descendiente de Friedrich Engelhorn, quien fundó la empresa alemana BASF, la mayor compañía química del mundo. El magnate murió en 1902 y les dejó a sus herederos una importantísima fortuna.

Marlene Engelhor en Davos mientras se realizaba el Foro Económico Mundial: reclamaba más impuestos para los ricos.

Marlene Engelhorn no solo quiere donar la mayor parte de su herencia, sino que busca que el dinero pueda ser repartido de una manera más justa. Para eso creó Taxmenow, un movimiento que tiene por objetivo cobrar impuestos “justos” a la gente rica y lograr así marcar el camino hacia una “justicia distributiva”.

Taxmenow: los ricos que no quieren ser tan ricos

La iniciativa de Taxmenow fue fundada por Engelhorn en febrero de 2021 y pretende que los adinerados cedan democráticamente las riquezas que heredaron al Estado.

Uno de los grandes objetivos del movimiento es crear un impuesto sobre el patrimonio de los multimillonarios del mundo.

“Estamos convencidos de que una mayor justicia fiscal es el camino hacia una sociedad orientada hacia los valores del bien común, la igualdad de oportunidades y la cohesión”, aseguran desde la asociación.

Otro millonario que también es parte de Taxmenow es Antonis Schwarz, cuya familia fundó Schwarz Pharma AG, vendida en el 2006. Cuando Antonis cumplió la mayoría de edad recibió una millonaria herencia. El hombre, que en la actualidad tiene 33 años, quiere que no se bajen los impuestos para las personas con tanto dinero.

Antonis Schwarz, millonario y filántropo.

“Cuando se habla de familias muy ricas, les preocupan tres cosas: quieren aumentar su dinero mediante inversiones. Quieren minimizar sus impuestos. Y quieren pasar su a la siguiente generación”, explicó el joven.

Cuando de fortuna se trata, vale destacar que este tipo de iniciativas como la de Engelhorn y Schwarz surgen ya que, por ejemplo en Europa, la mitad de los multimillonarios son personas que han heredado su dinero, no lo han ganado solos. Mientras que en Estados Unidos, los herederos corresponden a un tercio de los más adinerados.