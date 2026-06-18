18 de junio de 2026 - 12:39

Eran estudiantes del MIT, crearon una plataforma de IA y Elon Musk se las compró por 60 mil millones de dólares

SpaceX acordó formalmente la compra de la firma de programación por US$ 60.000 millones, otorgando a sus cuatro fundadores acciones de la empresa de Elon Musk.

De estudiantes a millonarios: la compra de Elon Musk a Cursor.&nbsp;

De estudiantes a millonarios: la compra de Elon Musk a Cursor. 

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La operación se cerró bajo una valoración que otorga a cada uno de los socios una participación de aproximadamente el 9%, equivalente a 5.500 millones de dólares por persona. Cuando el acuerdo se complete en el tercer trimestre de este año, los fundadores recibirán acciones de SpaceX, empresa que recientemente comenzó a cotizar en bolsa. Esta transacción representa una prima sobre los 50.000 millones que la firma buscaba inicialmente en sus rondas de financiación.

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Michael Truell, cofundador de la empresa.&nbsp;

Michael Truell, cofundador de la empresa.

Anysphere, el nombre legal de la compañía con sede en San Francisco, experimentó un crecimiento vertiginoso antes de captar la atención de Musk. En enero de 2025, la plataforma alcanzó los 100 millones de dólares en ingresos recurrentes anuales, cifra que se duplicó en solo dos meses hasta alcanzar el millón de usuarios diarios. Actualmente, sus herramientas de inteligencia artificial son utilizadas por el 64% de las empresas de la lista Fortune 500, generando más de 100 millones de líneas de código cada día.

Una solución tecnológica que nació sin experiencia en el sector

La historia de Cursor comenzó en 2022, cuando sus fundadores eran estudiantes de posgrado en el MIT. Curiosamente, ninguno de ellos contaba con educación formal en ingeniería mecánica, el sector que intentaron abordar inicialmente. Michael Truell, CEO de la firma, reconoció que al principio se sentían como "un ciego intentando describir un elefante" debido a su falta de familiaridad con el mercado industrial. Tras unos meses de búsqueda, decidieron pivotar hacia un agente de programación basado en inteligencia artificial.

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El éxito de la herramienta atrajo inversores como el OpenAI Startup Fund y Andreessen Horowitz, elevando la valoración desde los 400 millones de dólares en su serie A hasta el acuerdo actual. Para SpaceX, la compra expande sus capacidades tras fusionarse con xAI. Según Gwynne Shotwell, presidenta de la firma, la integración permitirá aprender de los modelos de Cursor en una colaboración muy estrecha.

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