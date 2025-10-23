23 de octubre de 2025 - 00:55

Encontraron muerto a un bebé recién nacido dentro de un lavarropas: detención, acusación y pruebas

Todo inició cuando la madre ingresó a un hospital con una fuerte hemorragia tras haber dado a luz. Los médicos no vieron al bebé y alertaron a la policía.

Por Redacción Mundo

Un aberrante hecho que causó conmoción en la capital de Eslovaquia recorre el mundo entero. La Policía local encontró el cuerpo de un bebé dentro de un lavarropas y la principal acusada es su madre, una mujer de 40 años y de nacionalidad vietnamita.

Según avanza la investigación, la implicada enfrenta cargos por infanticidio aunque permanece en libertad bajo supervisión judicial. El caso se descubrió cuando la mujer ingresó a un hospital con una fuerte hemorragia tras haber dado a luz.

Los médicos notaron que no llevaba consigo al recién nacido y alertaron de inmediato a la policía. Los agentes acudieron a su domicilio, donde hallaron manchas de sangre y, dentro de la lavadora, el cuerpo del bebé envuelto en toallas.

Ambos progenitores fueron detenidos en un primer momento. Sin embargo, tras ser interrogado, el padre -también vietnamita y padre de otros cuatros hijos- fue liberado al determinarse que desconocía el nacimiento del niño.

Acusación contra la madre, que tenía “problemas de salud”

La madre, en cambio, fue acusada formalmente por “asesinato de un recién nacido por parte de su madre”, delito que en Eslovaquia contempla penas de entre cuatro y ocho años de prisión.

La portavoz policial Katarina Bartošová confirmó que existen pruebas suficientes para sostener la acusación, mientras que la fiscal Soña Juríková precisó que el bebé “nació con vida”, hecho que será clave en la investigación.

El abogado defensor, Igor Scheweighofer, pidió cautela al asegurar que su clienta “no recuerda bien lo ocurrido” y que atravesaba “problemas de salud” durante el parto.

Tras tres días detenida, la mujer compareció ante el tribunal de Bratislava. El juez rechazó su prisión preventiva y le otorgó la libertad bajo control judicial. Deberá presentarse regularmente ante las autoridades, entregar su pasaporte y no podrá abandonar el país.

La fiscalía apeló la medida y será el Tribunal Regional de Bratislava quien decida si la acusada continúa el proceso en libertad o vuelve a prisión.

