En Venecia les entregan pistolas de agua a los turistas para combatir a las gaviotas

Los hoteles de Venecia, en Italia, han tomado una curiosa decisión para hacerle frente a las gaviotas. Para evitar que las aves molesten a los turistas entregan pistolas de agua para ahuyentarlas.

Gritti Palace y Hotel Monaco & Grand Canal son dos de los hoteles que ahora proporcionan juguetes a los huéspedes para que puedan lidiar con las insistentes gaviotas.

Según informó el medio británico The Guardian, todas las armas de plástico son color naranja, pues se considera que eso permite espantar a las aves.

Gentileza

“Tan pronto ven las pistolas, salen volando”, dijo Paolo Lorenzoni, director de Gritti Palace a la prensa italiana. “Ni siquiera necesita usarlas, solo necesita mantenerlas sobre la mesa”, enfatizó.

Las gaviotas se han vuelto un problema para las personas que buscan disfrutar de un almuerzo o desayuno en las terrazas de los restaurantes de Venecia.

Las gaviotas no solo se llevan la comida que tienen al alcance sino que además son capaces de agarrar celulares, cubiertos y servilletas, entre otros objetos.

“La gran cantidad de gaviotas, además de representar una presencia agresiva y molesta para las personas, es un problema para la salud y la higiene, así como para los edificios y el medio ambiente”, dijo Francesco Boemo, experto en higiene y medio ambiente.

No obstante, explicó que se debe avanzar en medidas que no sean crueles para los animales: “Son una especie protegida que no puede ser eliminada, como sí ocurre con las ratas”.