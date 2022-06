En medio del conflicto entre Rusia y Ucrania por un punto estratégico, la ONU apoyó la evacuación de 500 civiles

Severodonetsk es una localidad industrial en donde se está llevando a cabo una redada por parte de las tropas rusas, con la intención de rodear a las fuerzas ucranianas, quienes “siguen resistiendo” los ataques. Esta ciudad constituye un punto estratégico en el este y se ha convertido en epicentro de los combates.

La localidad de Severodonetsk antes de la guerra tenía 100.000 habitantes y (así como su vecina Lisichansk) se encuentra desde hace semanas bajo el fuego de las tropas enviadas por Moscú. Por tal motivo, el Kremlin anunció la apertura de un corredor humanitario para evacuar a aproximadamente 500 civiles atrincherados en una fábrica química de la región.

La caída de Severodonetsk significaría la pérdida del último reducto que controla Kiev. Foto: Web

Su caída significaría la pérdida del último reducto que controla Kiev en Lugansk, una de las dos regiones que junto a Donetsk conforman la cuenca minera del Donbass, región que maneja parcialmente fuerzas separatistas prorrusas desde 2014.

El ejército ruso anunció que organizará mañana un corredor humanitario para los civiles atrincherados en la fábrica química de Azot, de Severodonetsk, y que los evacuados serán transportados a la región separatista prorrusa de Lugansk. La ONU dijo que está tratando con ambas partes la posibilidad de apoyar la evacuación, como ya hizo en colaboración con la Cruz Roja en el caso de la acería Azovstal de Mariupol, en el sureste de Ucrania.

“Seguimos trabajando con nuestros socios y en contacto con las partes para prepararnos para dar asistencia una vez que la situación de seguridad lo permita”, dijo en su conferencia de prensa diaria el vocero de la organización, Stéphane Dujarric.

El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, aseguró que el costo humano de esta batalla “es muy alto, simplemente aterrador”, pero se mostró confiado en un vuelco de la situación si recibe más armas occidentales. Varias horas después, en un video filmado frente a la sede del Gobierno, Zelenski instó a las tropas a “aguantar” los embates rusos en el Donbass, porque esa batalla es “vital” para el transcurso de la guerra.

“Es vital permanecer en el Donbass. La defensa de la región es esencial para dar una indicación de quién dominará (sobre el terreno) en las próximas semanas”, afirmó.

Estados Unidos ya empezó a entregar armas pesadas a Ucrania. El secretario norteamericano de Defensa, Lloyd Austin, presidirá mañana una reunión en Bruselas del Grupo de Contacto para Ucrania donde se discutirá una posible aceleración de las entregas. Kiev recibió de sus aliados occidentales apenas “un 10% de las armas” que precisa para enfrentar la invasión rusa, afirmó hoy la viceministra de Defensa ucraniana, Anna Maliar, y exhortó a los países a definir “plazos claros” para las entregas de armamento.

“Hemos recibido un 10% del armamento que indicamos necesitar. Por muchos esfuerzos que haga Ucrania y por muy profesional que sea nuestro ejército, sin la ayuda de nuestros socios occidentales no podremos ganar esta guerra”, declaró Maliar a la televisión ucraniana, informó la agencia de noticias AFP.

Para Rusia, controlar Severodonetsk allanaría el camino para hacerse con otra gran ciudad del Donbass, Kramatorsk, una etapa importante para conquistar toda esta región. El gobernador de Lugansk, Serguei Gaidai, afirmó que los rusos “intentan rodear” a los ucranianos en Severodonetsk y Lisichansk, así como en las localidades cercanas de Pryvillya y Borivske. Según Gaidai, los rusos recibieron el refuerzo de “dos grupos de batallones tácticos”.

“La situación es extremadamente grave”, añadió el gobernador, que admitió ayer que las tropas ucranianas habían sido expulsadas del centro de Severodonetsk después de semanas de resistencia.

Oleksandr Striouk, jefe de la administración de Severodonetsk, informó de la destrucción de un tercer puente que unía la ciudad con Lisichansk en “bombardeos masivos”, pero aseguró que no están “aislados”. “Hay vías de comunicación, aunque son complicadas”, señaló.

“Las tropas rusas no renuncian a sus intentos de tomar la ciudad, pero los militares (ucranianos) resisten”, añadió.

El gobierno ucraniano anunció que recibió los cuerpos de 64 soldados que murieron defendiendo la acería de la ciudad Mariupol, ahora en manos rusas. Se trata de un intercambio con Rusia, que a su vez recuperó los restos de un número no precisado de sus soldados. En Lisichansk, los daños son también considerables y la localidad no dispone de agua, electricidad ni cobertura telefónica. Desde allí, la artillería ucraniana aprovecha la posición elevada de la ciudad para atacar a las tropas rusas que tratan de hacerse con Severodonetsk, al otro lado del río Donetsk.

Más allá de la situación en el terreno, también hay una batalla con las sanciones. En ese marco, Rusia anunció hoy que prohíbe la entrada a su territorio de 49 ciudadanos británicos, entre ellos destacados periodistas y representantes del sector de la Defensa, como represalia por las medidas adoptadas por el Reino Unido contra el Kremlin en relación con el conflicto en Ucrania.

“En relación con las acciones antirrusas del Gobierno británico que impuso sanciones a los principales periodistas de nuestro país, jefes de las empresas de defensa nacionales, se decidió incluir en la ‘lista negra’ rusa a los jefes y corresponsales de varios principales medios de comunicación británicos”, destaca el comunicado de la cancillería rusa.

El listado incluye también a “representantes del mando de las Fuerzas Armadas, del sector militar-industrial y del ámbito de defensa”, dice el documento citado por la agencia de noticias Sputnik.

El Reino Unido es uno de los más firmes apoyos a las autoridades de Kiev, después de que el presidente ruso Vladimir Putin ordenara invadir Ucrania el pasado 24 de febrero.

“Los periodistas británicos en la lista están implicados en la difusión deliberada de falsas y sectarias informaciones sobre Rusia y los acontecimientos en Ucrania y el Donbass”, explica la cancillería en Moscú.

Entre las personas sancionadas figuran 29 periodistas y responsables de la cadena BBC, de los diarios The Guardian y The Times, de la cadena Sky News, y del Financial Times, entre otros medios.