Emmanuel Macron anticipó que rechazará el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur

El presidente de Francia , Emmanuel Macron , adelantó que su país no apoyará el acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur . Así lo confirmó luego de mantener una reunión con agricultores en la ciudad de Toulouse.

Estados Unidos envió el portaviones más grande del mundo al Caribe para frenar el narcotráfico

Durante el encuentro, el mandatario aseguró que el tratado entre ambos bloques regionales recibirá “un no rotundo de Francia” , según informó la ministra de Agricultura, Annie Genevard , quien también participó en la reunión.

Genevard explicó que “ Francia no puede validar en estos momentos el proyecto de acuerdo con los países del Mercosur porque no protege los intereses de nuestros agricultores ”.

En esa línea, agregó: “ No se puede aceptar que se produzcan o se importen a suelo europeo productos y alimentación que no respeten las reglas que imponemos a nuestros propios productores ”.

El anuncio de Macron buscó llevar tranquilidad al sector rural francés, que desde hace meses expresa su preocupación por el posible ingreso de productos agropecuarios provenientes del Mercosur —integrado por Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay — en condiciones de competencia desleal.

Los agricultores exigieron definiciones al presidente francés

Unos 300 agricultores se reunieron este miércoles con Macron para solicitarle precisiones sobre el tratado de libre comercio. El encuentro surgió después de que la semana pasada el presidente manifestara que veía “perspectivas positivas” para su firma.

Tras la cita, Jean-Marie Driat, titular de la Federación Regional de Sindicatos de Explotadores Agrícolas (Frsea), aseguró que “el presidente se comprometió a no firmar el acuerdo con el Mercosur hasta que no incluya las cláusulas que se deberían poner en marcha”, al tiempo que reiteró su oposición total al tratado.