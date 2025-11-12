12 de noviembre de 2025 - 22:14

Demócratas revelaron correos que vinculan a Donald Trump con Jeffrey Epstein

Los demócratas publicaron mensajes en los que Epstein mencionaba al actual mandatario y afirmaba que “sabía acerca de las chicas”. Trump negó las acusaciones y habló de una maniobra de distracción.

Jeffrey Epstein y Donald Trump en una foto de archivo.

Foto:

Por Redacción

Congresistas del Partido Demócrata de Estados Unidos difundieron una serie de correos electrónicos del delincuente sexual Jeffrey Epstein. Según informaron diversos medios internacionales, los mails de Epstein sugieren que el presidente Donald Trump conocía de su conducta.

Siguiendo la publicación del sitio RFI, Epstein afirmó además que el actual mandatario había “pasado horas” en su casa junto a una de las víctimas. La imagen trascendió en medios locales y causó revuelo.

The New York Times publicó algunos de los mails de Epstein sobre Trump.

La respuesta de Donald Trump y la Casa Blanca

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes señalaron que los mensajes “plantean serias preguntas sobre Donald Trump y su conocimiento de los crímenes horribles de Epstein”.

Ante las acusaciones, el propio Trump respondió a través de su red Truth Social, acusando a sus opositores de intentar desviar la atención. “Los demócratas intentan revivir el engaño de Epstein porque harán lo que sea para desviar la atención de su pésima gestión del cierre del gobierno y de muchos otros temas. Solo un republicano muy malo, o ingenuo, caería en esa trampa”, escribió el presidente estadounidense.

En otro mensaje publicado en la misma plataforma, Trump agregó: “No se debe desviar la atención hacia Epstein ni hacia ningún otro asunto, y los republicanos involucrados deben centrarse únicamente en la reapertura del país y en reparar el enorme daño causado por los demócratas”.

Por su parte, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, acusó a los demócratas de filtrar de manera selectiva estos correos para construir una “narrativa falsa y difamar al presidente Trump”.

“Estas historias no son más que intentos de mala fe para desviar la atención de los logros históricos del presidente, y cualquier estadounidense con sentido común ve a través de este engaño una clara distracción de la reapertura del gobierno”, aseguró Leavitt durante una conferencia de prensa.

Qué dicen los correos de Epstein

En un correo electrónico fechado el 31 de enero de 2019, Epstein habría escrito: “Por supuesto que [Trump] sabía acerca de las chicas ya que le pidió a Ghislaine que parara”.

En otro mensaje, fechado en abril de 2011, el financista le transmitió a Ghislaine Maxwell el siguiente texto: “Quiero que te des cuenta de que ese perro que no ha ladrado aún es Trump”.

En el mismo intercambio, Epstein añadió, en referencia a una víctima no identificada: “Pasó horas en mi casa con él, nunca se ha mencionado”.

Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara informaron que obtuvieron estos correos electrónicos tras forzar una entrega judicial a los herederos legales de Epstein a comienzos de este año.

