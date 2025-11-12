Demócratas revelaron correos que vinculan a Donald Trump con Jeffrey Epstein

Congresistas del Partido Demócrata de Estados Unidos difundieron una serie de correos electrónicos del delincuente sexual Jeffrey Epstein. Según informaron diversos medios internacionales, los mails de Epstein sugieren que el presidente Donald Trump conocía de su conducta.
Siguiendo la publicación del sitio RFI, Epstein afirmó además que el actual mandatario había “pasado horas” en su casa junto a una de las víctimas. La imagen trascendió en medios locales y causó revuelo.
La respuesta de Donald Trump y la Casa Blanca
Los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes señalaron que los mensajes “plantean serias preguntas sobre Donald Trump y su conocimiento de los crímenes horribles de Epstein”.
Ante las acusaciones, el propio Trump respondió a través de su red Truth Social, acusando a sus opositores de intentar desviar la atención. “Los demócratas intentan revivir el engaño de Epstein porque harán lo que sea para desviar la atención de su pésima gestión del cierre del gobierno y de muchos otros temas. Solo un republicano muy malo, o ingenuo, caería en esa trampa”, escribió el presidente estadounidense.
The Democrats are trying to bring up the Jeffrey Epstein Hoax again because they’ll do anything at all to deflect on how badly they’ve done on the Shutdown, and so many other subjects. Only a very bad, or stupid, Republican would fall into that trap. The Democrats cost our…
En otro mensaje publicado en la misma plataforma, Trump agregó: “No se debe desviar la atención hacia Epstein ni hacia ningún otro asunto, y los republicanos involucrados deben centrarse únicamente en la reapertura del país y en reparar el enorme daño causado por los demócratas”.
Por su parte, la secretaria de Prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, acusó a los demócratas de filtrar de manera selectiva estos correos para construir una “narrativa falsa y difamar al presidente Trump”.
“Estas historias no son más que intentos de mala fe para desviar la atención de los logros históricos del presidente, y cualquier estadounidense con sentido común ve a través de este engaño una clara distracción de la reapertura del gobierno”, aseguró Leavitt durante una conferencia de prensa.
Embed
White House press secretary Karoline Leavitt told reporters on Wednesday that Jeffrey Epstein's emails referring to President Trump as the "dog that hasn't barked" prove Trump "did nothing wrong." https://t.co/foijYxWsZYpic.twitter.com/zDafqxpRvS