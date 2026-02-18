El túnel más largo de América Latina tardó más de 10 años en construirse y hoy conecta dos regiones clave

Cruzar la imponente Cordillera Central solía ser una pesadilla de niebla y curvas cerradas. Hoy, una obra monumental de 8,65 kilómetros de hormigón y acero redefine el mapa de América Latina . El Túnel de La Línea no es solo un récord de ingeniería; es una solución real que acorta distancias y promete transformar el transporte regional.

La obra, que demandó más de una década de construcción , conecta finalmente dos regiones clave que antes permanecían aisladas por la geografía montañosa. Ubicado a unos 2.500 metros sobre el nivel del mar, este corredor moderniza 30 kilómetros de la Ruta 40, uniendo el centro del país con el puerto más importante del Pacífico.

Al sumergirse bajo la montaña en lugar de escalarla, la estructura elimina las curvas más cerradas y las pendientes pronunciadas que solían ser una trampa para los conductores . Según las estimaciones oficiales, e l ahorro de tiempo es drástico: l os camiones pesados ganan unos 80 minutos , mientras que los automóviles particulares reducen su viaje en aproximadamente 40 minutos.

Para las empresas de logística, esta fluidez significa no solo mayor puntualidad, sino también un ahorro significativo de combustible y menos desgaste de los vehículos. Además, el túnel ayuda a sortear un tramo históricamente peligroso, cuya tasa de accidentes era varias veces superior a la media nacional, especialmente en días de mal tiempo.

Durante los trabajos de excavación, los equipos realizaron un hallazgo inesperado que conecta el presente con el pasado: recuperaron cerca de 35.000 fragmentos de cerámica precolombina. Este descubrimiento revela que la zona ha sido una ruta comercial vital durante siglos, mucho antes de la llegada de los motores y el asfalto.

Desde el punto de vista ambiental, el proyecto se presentó como un modelo de coexistencia. Los contratistas plantaron alrededor de 2,6 millones de árboles y restauraron más de 550 hectáreas de bosque degradado. Incluso, cada puente y túnel fue bautizado con nombres de la flora y fauna local para mantener esa biodiversidad visible para los conductores.

image

Para mitigar el impacto en los arroyos de montaña, se instaló una planta de tratamiento especializada. Este sistema purifica unos 94 litros de agua por segundo, ayudando a restaurar cauces que se habían visto afectados por residuos sólidos durante etapas anteriores de la obra.

El desafío de la "demanda inducida" en los Andes

A pesar de los beneficios previstos en la reducción de emisiones, existe una consecuencia inesperada bien documentada: la demanda inducida. La evidencia muestra que cuando las rutas se vuelven más rápidas y el combustible se aprovecha mejor, la gente tiende a conducir más. Esto podría generar que, eventualmente, aumente el tráfico total y se diluyan las ganancias ambientales iniciales.

image

Sin embargo, las pendientes más suaves abren una oportunidad para el transporte del futuro. El corredor es un aliado ideal para la autonomía de las baterías de camiones y autobuses eléctricos, lo que podría acelerar la transición hacia vehículos de cero emisiones. El éxito final de esta obra como referente de transporte limpio dependerá, en última instancia, de la velocidad con la que el país avance hacia tecnologías más verdes.